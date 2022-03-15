Російські окупанти обстріляли дві багатоповерхівки на Святошині (фото)

На місці події виявлено тіла двох загиблих людей

Російські окупанти не полишають ідеї захопити Київ і продовжують наносити удари. Сьогодні вночі і зранку снаряди влучили в кілька житлових будинків, зокрема у дві багатоповерхівки в Святошинському районі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко та також пресслужба ДСНС.

«Рано вранці снаряди влучили в кілька житлових будинків – дві багатоповерхівки в Святошинському районі, 1 в Подільському. А також – в один приватний будинок. Пошкоджено ударною хвилею вхід в одну зі станцій метро.В житлових будинках є постраждалі, інформація уточнюється. На місцях працюють рятувальники і медики», – написав Кличко.

За інформацією ДСНС 15 березня у Святошинському районі Києва, внаслідок влучання боєприпасу в дев’ятиповерховий житловий будинок, сталося незначне пошкодження будинку з подальшими незначними локальними загораннями на. «О 05:36 загорання локалізовані. Від ДСНС залучено 10 осіб та п’ять одиниць техніки.

Також у Святошинському районі, внаслідок влучання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок, сталися значні руйнування будівлі з подальшим загоранням з 1 по 16 поверхи. На місці події виявлено тіла двох загиблих людей, 27 громадян врятовано.

Від ДСНС залучено 45 чоловік особового складу та шість одиниць техніки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, о 5 годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.

Також снаряди потрапили у житловий будинок та уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців.

Крім того, російські війська обстріляли київський ТРЦ Lavina Mall.

Відомий український телеведучий Ігор Кондратюк повідомив, що в його приватний будинок під Києвом потрапив російський снаряд. Будинок встояв, але в ньому вилетіли всі вікна. За словами Кондратюка, у такий спосіб російська армія вирішила привітати його з днем народження.



