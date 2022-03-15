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    Російські окупанти обстріляли дві багатоповерхівки на Святошині (фото)

    Снаряди влучили в кілька житлових будинків столиці - Російські окупанти обстріляли дві багатоповерхівки на Святошині (фото)
    Снаряди влучили в кілька житлових будинків столиці
    фото: ДСНС

    На місці події виявлено тіла двох загиблих людей

    Російські окупанти не полишають ідеї захопити Київ і продовжують наносити удари. Сьогодні вночі і зранку снаряди влучили в кілька житлових будинків, зокрема у дві багатоповерхівки в Святошинському районі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко та також пресслужба ДСНС.

    «Рано вранці снаряди влучили в кілька житлових будинків – дві багатоповерхівки в Святошинському районі, 1 в Подільському. А також – в один приватний будинок. Пошкоджено ударною хвилею вхід в одну зі станцій метро.В житлових будинках є постраждалі, інформація уточнюється. На місцях працюють рятувальники і медики», – написав Кличко.

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    Російські окупанти обстріляли дві багатоповерхівки на Святошині (фото)
    Російські окупанти обстріляли дві багатоповерхівки на Святошині (фото)
    Російські окупанти обстріляли дві багатоповерхівки на Святошині (фото)
    Російські окупанти обстріляли дві багатоповерхівки на Святошині (фото)
    Російські окупанти обстріляли дві багатоповерхівки на Святошині (фото)
    Російські окупанти обстріляли дві багатоповерхівки на Святошині (фото)
    Російські окупанти обстріляли дві багатоповерхівки на Святошині (фото)
    Російські окупанти обстріляли дві багатоповерхівки на Святошині (фото)
    Російські окупанти обстріляли дві багатоповерхівки на Святошині (фото)

    За інформацією ДСНС 15 березня у Святошинському районі Києва, внаслідок влучання боєприпасу в дев’ятиповерховий житловий будинок, сталося незначне пошкодження будинку з подальшими незначними локальними загораннями на. «О 05:36 загорання локалізовані. Від ДСНС залучено 10 осіб та п’ять одиниць техніки.

    Також у Святошинському районі, внаслідок влучання боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок, сталися значні руйнування будівлі з подальшим загоранням з 1 по 16 поверхи. На місці події виявлено тіла двох загиблих людей, 27 громадян врятовано.

    Від ДСНС залучено 45 чоловік особового складу та шість одиниць техніки», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, о 5 годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.

    Також снаряди потрапили у житловий будинок та уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців.

    Крім того, російські війська обстріляли київський ТРЦ Lavina Mall.

    Відомий український телеведучий Ігор Кондратюк повідомив, що в його приватний будинок під Києвом потрапив російський снаряд. Будинок встояв, але в ньому вилетіли всі вікна. За словами Кондратюка, у такий спосіб російська армія вирішила привітати його з днем народження.

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    Теги: окупанти Віталій Кличко Київ ДСНС війна обстріл рятувальники #stoprussia
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    Російські окупанти обстріляли дві багатоповерхівки на Святошині (фото)