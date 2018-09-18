Під Києвом Opel влетів у перевернуту посеред дороги фуру (фото, відео)



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Фото: Інформатор У перевернуту вантажівку в'їхав легковий автомобіль

Фура перекинулась вночі на Кільцевій дорозі біля Борисполя

У вівторок, 18 вересня, під Києвом перекинулася фура, і у неї врізався легковий автомобіль Opel.

Фура перекинулась на Кільцевій дорозі біля Борисполя о 1:00. Про це повідомляє Інформатор.

О 5:40 в перевернуту вантажівку в'їхав легковий автомобіль. За словами пасажирки, вона з чоловіком їхала з Борисполя. Вранці було ще темно і водій не помітив, що попереду є перешкода. Крім цього, на дорозі були розлиті бензин і машинне масло. Opel почав ковзати і не зміг уникнути зіткнення.

І водій вантажівки, і водій легковика з пасажиркою залишилися живі і отримали незначні травми.

Як пізніше Інформатору розповів водій фури, його автомобіль занесло через яму на дорозі, яку він в темряві не помітив. «Вантажівка почала лавірувати по трасі і перекинулася. «Швидка» і поліція приїхали через кілька годин», - каже водій фури.

На місці працювали кілька патрульних автомобілів і співробітники ДСНС. Варто сказати, що змивати слизьке паливо з траси пожежні почали тільки близько 9:00. На Кільцевій дорозі утворився затор у бік «Борисполя» і в зворотному напрямку.

Як повідомлялося, 17 вересня на Житомирській трасі в селі Березівка сталася смертельна ДТП: Audi A8 врізався у вантажівку Mercedes і згорів дотла.