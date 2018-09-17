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    Смертельна ДТП під Києвом: Audi врізалася у вантажівку і згоріла дотла (фото, відео)

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    В результаті аварії Audi згоріла дотла - Смертельна ДТП під Києвом: Audi врізалася у вантажівку і згоріла дотла (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    В результаті аварії Audi згоріла дотла

    Після удару у вантажівку легковик відкинуло у відбійник і авто загорілося

    У ніч на понеділок, 17 вересня, на Житомирській трасі в селі Березівка сталася смертельна ДТП: Audi A8 врізався у вантажівку Mercedes.

    Аварія трапилася близько опівночі. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, обидва автомобілі рухалися в бік Житомира. Проїжджаючи село Березівка, вантажівка рухалася в середній смузі, а Audi по крайній лівій.

    В ході руху, з невідомих причин Audi взяв правіше і врізався в Mercedes. Після удару легковик відкинуло у відбійник і авто загорілося. У момент зіткнення чоловік 45-50 років вилетів з автомобіля на дорогу. Від отриманих травм він помер на місці. Другий чоловік, який був у автомобілі, вийшов через двері водія після аварії. Попередньо, загиблий був за кермом легковика і віз свого племінника додому. Пасажир тільки прилетів з-за кордону.

    В результаті аварії Audi згоріла дотла.

    Як розповів водій вантажівки, він відчув удар, від якого машину почало заносити. У цей момент він побачив, як легковик пролітає перед ним і починає горіти.

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    Смертельна ДТП під Києвом: Audi врізалася у вантажівку і згоріла дотла
    Смертельна ДТП під Києвом: Audi врізалася у вантажівку і згоріла дотла
    Смертельна ДТП під Києвом: Audi врізалася у вантажівку і згоріла дотла
    Смертельна ДТП під Києвом: Audi врізалася у вантажівку і згоріла дотла
    Смертельна ДТП під Києвом: Audi врізалася у вантажівку і згоріла дотла
    Смертельна ДТП під Києвом: Audi врізалася у вантажівку і згоріла дотла
    Смертельна ДТП під Києвом: Audi врізалася у вантажівку і згоріла дотла
    Смертельна ДТП під Києвом: Audi врізалася у вантажівку і згоріла дотла
    Фото: Інформатор

    Через ДТП з трьох смуг проїзна була тільки одна. На місці працювали співробітники патрульної поліції, медики, пожежники і слідчо-оперативна група. Хто сидів за кермом і подробиці аварії встановить слідство.

    Як повідомлялося, 16 вересня у Києві водій таксі Uber влетів у зупинку, внаслідок чого постраждали дві особи.

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