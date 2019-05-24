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    Під Києвом після ДТП викрали працівницю прокуратури - ЗМІ

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    У Києві і області введено оперативний план &laquo;Сирена&raquo; - Під Києвом після ДТП викрали працівницю прокуратури - ЗМІ
    У Києві і області введено оперативний план «Сирена»

    Викрадачі зникли на автомобілі Skoda сірого кольору

    Сьогодні, 24 травня, в Бориспільському районі Київської області сталася ДТП за участю двох автомобілів, після якої одну з учасниць аварії відвезли в невідомому напрямку на другому автомобілі.

    О 12:15 в Києві і області введено оперативний план «Сирена». Про це повідомляє Інформатор, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

    За попередньою інформацією, в одному з сіл Бориспільського району автомобіль Skoda сірого кольору перегородив дорогу Toyota і допустив зіткнення. Після чого жінка-водій Toyota зникла, а машина залишилася стояти посеред дороги.

    Skoda поїхала в невідомому напрямку. Зараз автомобіль розшукують правоохоронці.

    За непідтвердженою інформацією, жінка-водій Toyota працює в прокуратурі.

    Нагадаємо, в селі Чубинське Бориспільського району група з трьох осіб із застосуванням зброї викрала чоловіка. Викрадачів затримано.

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