Під Києвом після ДТП викрали працівницю прокуратури - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві і області введено оперативний план «Сирена»

Викрадачі зникли на автомобілі Skoda сірого кольору

Сьогодні, 24 травня, в Бориспільському районі Київської області сталася ДТП за участю двох автомобілів, після якої одну з учасниць аварії відвезли в невідомому напрямку на другому автомобілі.

О 12:15 в Києві і області введено оперативний план «Сирена». Про це повідомляє Інформатор, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

За попередньою інформацією, в одному з сіл Бориспільського району автомобіль Skoda сірого кольору перегородив дорогу Toyota і допустив зіткнення. Після чого жінка-водій Toyota зникла, а машина залишилася стояти посеред дороги.

Skoda поїхала в невідомому напрямку. Зараз автомобіль розшукують правоохоронці.

За непідтвердженою інформацією, жінка-водій Toyota працює в прокуратурі.

Нагадаємо, в селі Чубинське Бориспільського району група з трьох осіб із застосуванням зброї викрала чоловіка. Викрадачів затримано.