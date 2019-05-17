Під Києвом затримано викрадачів людини



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Серед бандитів двоє іноземців

В селі Чубинське Бориспільського району група з трьох осіб із застосуванням зброї викрала чоловіка. Після чого зловмисники завезли його до лісу, стріляли в потерпілого з травматичної зброї та телефонували його дружині. В неї вимагали за звільнення чоловіка 30 тисяч доларів США та автомобіль.

Після отримання грошових коштів та автомобіля «Мерседес С200» зловмисники відпустили чоловіка. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками кримінальної поліції та слідчими встановили осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Ними виявились 37-річний та 41-річний уродженці Республіки Таджикистан та 33-річний киянин.

Під час затримання нападників поліція виявила в них ключі від викраденого автомобіля та інші особисті речі потерпілого, якими зловмисники заволоділи під час розбійного нападу.

По відношенню до двох з нападників судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, третій зловмисник розшукується.

За фактом даного правопорушення відкриті кримінальні провадження за ч.2 статті 187 (Розбій), ч.3 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.2 статті 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Після оголошення вироку суду та відбування покарання стосовно іноземців буде розглядатися питання видворення з України та заборони в’їзду.

Також зловмисники перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Києва та Київської області.