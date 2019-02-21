На Київщині поліція викрила нарколабораторію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час обшуку у будинку наркоторговця вилучили спеціальне обладнання і прекурсори Фото: Нацполіція

36-річний чоловік організував підпільне виробництво наркотиків, з метою збуту

У селі Бишів Макарівського району поліцейські Управління протидії наркозлочинності ліквідували лабораторію з виготовлення амфетаміну. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

У своєму будинку 36-річний чоловік організував підпільне виробництво наркотиків, з метою збуту.

Під час санкціонованого обшуку в його будинку вилучили спеціальне обладнання, прекурсори, з яких виготовляється психотропний засіб і 10 грамів готового амфетаміну, приблизна вартість якого на чорному ринку становить близько двох тисяч гривень. Також правоохоронці вилучили 200 грам фенілнітропропену, sim-картки та телефони, якими користувався зловмисник.

Раніше наркоторговець вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

За словами начальника управління Кирила Самойленка, з початку року в Київській області виявлено та задокументовано 22 кримінальних правопорушення, пов'язаних зі збутом наркотичних засобів, та 1 факт використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Накладено арешт на майно на суму 146 000 гривень та вилучено майна на суму 255 000 гривень. За результатом досудового розслідування до суду направлено 1 обвинувальний акт відносно учасників організованої групи.

За 2019 рік працівниками управління протидії наркозлочинності проведено 10 оперативних закупівель наркотичних засобів.