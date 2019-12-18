Під Києвом правоохоронець виявив гранату у безпритульного (фото)



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Гранату вилучено і направлено на експертизу Фото: Нацполіція

Чоловік носив гранату з собою

У смт Козин Обухівського району Київщини дільничний офіцер виявив у перехожого вибуховий пристрій. Чоловік носив з собою гранату Ф-1 та запал.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Обухівського відділу поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Як з’ясувалось, 45-річний уродженець Донеччини приїхав на Київщину і не знайшов собі притулку.

Наразі вилучені речові докази направлені на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Поліція з’ясовує походження небезпечної знахідки.

Як повідомлялося, 16 грудня у селі Віта-Поштова на зупинці громадського транспорту (напроти сільської ради) чоловік із пістолета відкрив стрілянину по автівках військових, які проїздили повз.

Правопорушником виявився 43-річний житель Луганської області. Під час обшуку в нього правоохоронці вилучили арсенал зброї.