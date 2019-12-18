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    Під Києвом правоохоронець виявив гранату у безпритульного (фото)

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    Гранату вилучено і направлено на експертизу - Під Києвом правоохоронець виявив гранату у безпритульного (фото)
    Гранату вилучено і направлено на експертизу
    Фото: Нацполіція

    Чоловік носив гранату з собою

    У смт Козин Обухівського району Київщини дільничний офіцер виявив у перехожого вибуховий пристрій. Чоловік носив з собою гранату Ф-1 та запал.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група Обухівського відділу поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Як з’ясувалось, 45-річний уродженець Донеччини приїхав на Київщину і не знайшов собі притулку.

    Наразі вилучені речові докази направлені на експертизу.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

    Поліція з’ясовує походження небезпечної знахідки.

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    Під Києвом правоохоронець виявив гранату у безпритульного (фото)
    Під Києвом правоохоронець виявив гранату у безпритульного (фото)

    Як повідомлялося, 16 грудня у селі Віта-Поштова на зупинці громадського транспорту (напроти сільської ради) чоловік із пістолета відкрив стрілянину по автівках військових, які проїздили повз.

    Правопорушником виявився 43-річний житель Луганської області. Під час обшуку в нього правоохоронці вилучили арсенал зброї.

    Національна поліція України кримінал зброя граната Київщина чоловік
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