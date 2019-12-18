Спецпризначенці затримали молодика, який обстріляв наряд поліції (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисника затримали на Полтавщині Фото: Нацполіція

Впродовж тижня на розшук зловмисника залучалося до 90 правоохоронців

Правоохоронці Київщини затримали зловмисника, який 11 грудня у місті Яготин з рушницею у руках відкрив вогонь по наряду поліції, що прибув на виклик.

Також під час проведення невiдкладного обшуку в оселі його батькiв вилучили зброю, зокрема гранатомет та вибухові пристрої. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Впродовж тижня для пошуку озброєного правопорушника щодня було залучено від 70 до 90 поліцейських Переяслав-Хмельницького відділку поліції та всіх відділень цього регіону, а також спецпідрозділ «Миротворець».

Увесь цей час правоохоронці відпрацьовували найближчі населені пункти.

Розшукали зловмисника 17 грудня у с. Кулажинці Полтавської області, там він переховувався в будинку давньої знайомої.

Його затримали працівники Яготинського відділку поліції за підтримки спецпризначенцiв в порядку ст. 208 КПК України.

Відкрито 3 кримінальні провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) та за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 11 грудня у Яготині через неправильну парковку легкового автомобіля, що загородив проїзд, стався конфлікт. Для з’ясування усіх обставин на місце інциденту прибув наряд групи реагування патрульної поліції. У цей час невідомий чоловік з рушниці відкрив вогонь по правоохоронцях. Після цього стрілок зі зброєю заховався на власному подвір’ї.

Потім, як встановила поліція, він зі зброєю сів в автомобіль «Опель Віваро», непомітно виїхав на іншу вулицю з протилежного боку обійстя.

Для затримання стрілка керівником поліції області було введено поліцейську спецоперацію «Грім».

Згодом з метою встановлення місцеперебування зловмисника та його затримання на території 5 районів Київщини за наказом начальника поліції області було введено спеціальну поліцейські операцію «Сирена».