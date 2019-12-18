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    Спецпризначенці затримали молодика, який обстріляв наряд поліції (фото, відео)

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    Зловмисника затримали на Полтавщині - Спецпризначенці затримали молодика, який обстріляв наряд поліції (фото, відео)
    Зловмисника затримали на Полтавщині
    Фото: Нацполіція

    Впродовж тижня на розшук зловмисника залучалося до 90 правоохоронців

    Правоохоронці Київщини затримали зловмисника, який 11 грудня у місті Яготин з рушницею у руках відкрив вогонь по наряду поліції, що прибув на виклик.

    Також під час проведення невiдкладного обшуку в оселі його батькiв вилучили зброю, зокрема гранатомет та вибухові пристрої. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Впродовж тижня для пошуку озброєного правопорушника щодня було залучено від 70 до 90 поліцейських Переяслав-Хмельницького відділку поліції та всіх відділень цього регіону, а також спецпідрозділ «Миротворець».

    Увесь цей час правоохоронці відпрацьовували найближчі населені пункти.

    Розшукали зловмисника 17 грудня у с. Кулажинці Полтавської області, там він переховувався в будинку давньої знайомої.

    Його затримали працівники Яготинського відділку поліції за підтримки спецпризначенцiв в порядку ст. 208 КПК України.

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    Спецпризначенці затримали молодика, який обстріляв наряд поліції (фото, відео)
    Спецпризначенці затримали молодика, який обстріляв наряд поліції (фото, відео)
    Спецпризначенці затримали молодика, який обстріляв наряд поліції (фото, відео)

    Відкрито 3 кримінальні провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) та за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу). Досудове розслідування триває.

    Нагадаємо, 11 грудня у Яготині через неправильну парковку легкового автомобіля, що загородив проїзд, стався конфлікт. Для з’ясування усіх обставин на місце інциденту прибув наряд групи реагування патрульної поліції. У цей час невідомий чоловік з рушниці відкрив вогонь по правоохоронцях. Після цього стрілок зі зброєю заховався на власному подвір’ї. 

    Потім, як встановила поліція, він зі зброєю сів в автомобіль «Опель Віваро», непомітно виїхав на іншу вулицю з протилежного боку обійстя.  

    Для затримання стрілка керівником поліції області було введено поліцейську спецоперацію «Грім».

    Згодом з метою встановлення місцеперебування зловмисника та його затримання на території 5 районів Київщини за наказом начальника поліції області було введено спеціальну поліцейські операцію «Сирена».

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