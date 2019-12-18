У чоловіка, що під Києвом обстріляв військові авто, вилучено арсенал зброї (фото)



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Вилучену зброю і боєприпаси направлено на експертизу Фото: Нацполіція

Зловмисник - уродженець Луганської області

Правопорушником, який у селі Віто-Поштова Києво-Святошинського району напідпитку вчинив хаотичну стрілянину, виявився 43-річний житель Луганської області. Чоловік брав участь у бойових діях на сході країни.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці затримали чоловіка.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем тимчасового проживання правопорушника у місті Боярка працівники Києво-Святошинського відділу поліції виявили та вилучили гвинтівку «Мосіна» часів Другої світової війни, корпус до гвинтівки, 55 набоїв калібру 7,62 мм, 2 пістолети, 2 гранати РГД-33 та Ф-1, 5 мінометних мін різного калібру, артилерійський снаряд калібру 150 мм та 14 підривачів до боєприпасів.

Речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Чоловіку оголошено про підозру у скоєнні злочину. Міру запобіжного заходу на час досудового слідства для нього обере суд. Правоохоронці звернулись з клопотанням про тримання під вартою.

Як повідомлялося, 16 грудня у селі Віта-Поштова на зупинці громадського транспорту (напроти сільської ради) чоловік із пістолета відкрив стрілянину по автівках військових, які проїздили повз.