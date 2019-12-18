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    У чоловіка, що під Києвом обстріляв військові авто, вилучено арсенал зброї (фото)

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    Вилучену зброю і боєприпаси направлено на експертизу - У чоловіка, що під Києвом обстріляв військові авто, вилучено арсенал зброї (фото)
    Вилучену зброю і боєприпаси направлено на експертизу
    Фото: Нацполіція

    Зловмисник - уродженець Луганської області

    Правопорушником, який у селі Віто-Поштова Києво-Святошинського району напідпитку вчинив хаотичну стрілянину, виявився 43-річний житель Луганської області. Чоловік брав участь у бойових діях на сході країни.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Правоохоронці затримали чоловіка.

    Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем тимчасового проживання правопорушника у місті Боярка працівники Києво-Святошинського відділу поліції виявили та вилучили гвинтівку «Мосіна» часів Другої світової війни, корпус до гвинтівки, 55 набоїв калібру 7,62 мм, 2 пістолети, 2 гранати РГД-33 та Ф-1, 5 мінометних мін різного калібру, артилерійський снаряд калібру 150 мм та 14 підривачів до боєприпасів.

    Речові докази направлені на проведення відповідних експертиз.  

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    У чоловіка, що під Києвом обстріляв військові авто, вилучено арсенал зброї (фото)
    У чоловіка, що під Києвом обстріляв військові авто, вилучено арсенал зброї (фото)
    У чоловіка, що під Києвом обстріляв військові авто, вилучено арсенал зброї (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Чоловіку оголошено про підозру у скоєнні злочину. Міру запобіжного заходу на час досудового слідства для нього обере суд. Правоохоронці звернулись з клопотанням про тримання під вартою.

    Як повідомлялося, 16 грудня у селі Віта-Поштова на зупинці громадського транспорту (напроти сільської ради) чоловік із пістолета відкрив стрілянину по автівках військових, які проїздили повз.

    Національна поліція України кримінал Київщина чоловік злочин злочинець стрілянина
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