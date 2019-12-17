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    Під Києвом чоловік відкрив стрілянину по військових автомобілях (фото)

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    Активісти громадського формування затримали стрільця - Під Києвом чоловік відкрив стрілянину по військових автомобілях (фото)
    Активісти громадського формування затримали стрільця
    Фото: Віта-Захист, Facebook

    Поліція встановлює мотиви злочину

    У понеділок, 16 грудня, близько 11:30 на вул. Боярській у селі Віта-Поштова Києво-Святошинського району на зупинці громадського транспорту (напроти сільської ради) чоловік із пістолета відкрив стрілянину по автівках військових, які проїздили повз.

    Про це повідомляється на сторінці громадського формування «Віта-Захист» у Facebook.

    За даними очевидців, чоловік був з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

    В ході переслідування зловмисник був затриманий небайдужими громадянами та членами громадського формування «Віта-Захист» на вул. Зеленій. Надалі він був переданий нарядові поліції.

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    Під Києвом чоловік відкрив стрілянину по військових автомобілях (фото)
    Під Києвом чоловік відкрив стрілянину по військових автомобілях (фото)
    Під Києвом чоловік відкрив стрілянину по військових автомобілях (фото)
    Під Києвом чоловік відкрив стрілянину по військових автомобілях (фото)
    Під Києвом чоловік відкрив стрілянину по військових автомобілях (фото)
    Фото: Віта-Захист, Facebook

    Під час стрілянини та затримання ніхто не постраждав. Мотив злочину встановлюється.

    За даними формування «Віта-Захист», правопорушник родом з Луганської області, на даний час мешканець м. Боярка.

    Київщина військові автомобіль чоловік стрілянина
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