Під Києвом чоловік відкрив стрілянину по військових автомобілях (фото)



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Активісти громадського формування затримали стрільця Фото: Віта-Захист, Facebook

Поліція встановлює мотиви злочину

У понеділок, 16 грудня, близько 11:30 на вул. Боярській у селі Віта-Поштова Києво-Святошинського району на зупинці громадського транспорту (напроти сільської ради) чоловік із пістолета відкрив стрілянину по автівках військових, які проїздили повз.

Про це повідомляється на сторінці громадського формування «Віта-Захист» у Facebook.

За даними очевидців, чоловік був з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

В ході переслідування зловмисник був затриманий небайдужими громадянами та членами громадського формування «Віта-Захист» на вул. Зеленій. Надалі він був переданий нарядові поліції.

Під час стрілянини та затримання ніхто не постраждав. Мотив злочину встановлюється.

За даними формування «Віта-Захист», правопорушник родом з Луганської області, на даний час мешканець м. Боярка.