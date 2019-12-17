Під Києвом чоловік відкрив стрілянину по військових автомобілях (фото)
Поліція встановлює мотиви злочину
У понеділок, 16 грудня, близько 11:30 на вул. Боярській у селі Віта-Поштова Києво-Святошинського району на зупинці громадського транспорту (напроти сільської ради) чоловік із пістолета відкрив стрілянину по автівках військових, які проїздили повз.
Про це повідомляється на сторінці громадського формування «Віта-Захист» у Facebook.
За даними очевидців, чоловік був з явними ознаками алкогольного сп'яніння.
В ході переслідування зловмисник був затриманий небайдужими громадянами та членами громадського формування «Віта-Захист» на вул. Зеленій. Надалі він був переданий нарядові поліції.
Під час стрілянини та затримання ніхто не постраждав. Мотив злочину встановлюється.
За даними формування «Віта-Захист», правопорушник родом з Луганської області, на даний час мешканець м. Боярка.