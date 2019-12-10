Спецпризначенці затримали у Києві росіянина зі зброєю (фото)



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Правоохоронці направили зброю на відповідну експертизу Фото: Нацполіція

В автомобілі громадянина РФ правоохоронці виявили пакет із трьома пістолетами

Близько опівночі під час патрулювання на вулиці Анни Ахматової у Дарницькому районі Києва поліцейські полку особливого призначення №1 перевірили автомобіль «Форд», за кермом якого перебував 42-річний громадянин Росії. Також стало відомо, що транспортний засіб знаходився на території України з порушенням митного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У салоні автівки правоохоронці виявили пакет із трьома предметами, схожими на вогнепальну зброю, у розібраному стані. Власник іномарки пояснив, що вилучені предмети є пістолетами марки «Глок», які належать йому.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці направили зброю на відповідну експертизу, а також з’ясовують її походження.

За фактом незаконного поводження зі зброєю слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Затриманому обирають міру запобіжного заходу.

Як повідомлялося, нещодавно на КПП траси Київ-Харків працівники патрульної поліції намагалися зупинити автомобіль «Опель» за порушення правил дорожнього руху. Однак, водій не виконав законну вимогу поліцейських і почав тікати. Під час втечі водій викинув на узбіччя пакет зі зброєю.