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    Спецпризначенці затримали у Києві росіянина зі зброєю (фото)

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    Правоохоронці направили зброю на відповідну експертизу - Спецпризначенці затримали у Києві росіянина зі зброєю (фото)
    Правоохоронці направили зброю на відповідну експертизу
    Фото: Нацполіція

    В автомобілі громадянина РФ правоохоронці виявили пакет із трьома пістолетами

    Близько опівночі під час патрулювання на вулиці Анни Ахматової у Дарницькому районі Києва поліцейські полку особливого призначення №1 перевірили автомобіль «Форд», за кермом якого перебував 42-річний громадянин Росії. Також стало відомо, що транспортний засіб знаходився на території України з порушенням митного законодавства.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    У салоні автівки правоохоронці виявили пакет із трьома предметами, схожими на вогнепальну зброю, у розібраному стані. Власник іномарки пояснив, що вилучені предмети є пістолетами марки «Глок», які належать йому.

    Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці направили зброю на відповідну експертизу, а також з’ясовують її походження.

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    Спецпризначенці затримали у Києві росіянина зі зброєю (фото)
    Спецпризначенці затримали у Києві росіянина зі зброєю (фото)
    Спецпризначенці затримали у Києві росіянина зі зброєю (фото)

    За фактом незаконного поводження зі зброєю слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

    Затриманому обирають міру запобіжного заходу.

    Як повідомлялося, нещодавно на КПП траси Київ-Харків працівники патрульної поліції намагалися зупинити автомобіль «Опель» за порушення правил дорожнього руху. Однак, водій не виконав законну вимогу поліцейських і почав тікати. Під час втечі водій викинув на узбіччя пакет зі зброєю.

    Національна поліція України Росія Київ кримінал зброя водій автомобіль
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