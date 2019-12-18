Поліція знайшла в гаражі у жителя Рівного арсенал зброї



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Фото: Нацполіція

Затриманому інкримінують замах на суддю, підпал автомобіля і зберігання зброї

Правоохоронці Рівненської області вилучила понад 10 тисяч одиниць зброї у 45-річного місцевого жителя, який скоїв замах на суддю Рівненського міського суду.

Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Поліцейські затримали 45-річного жителя Рівного в межах розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство судді Рівненського міського суду, який стався 25 лютого 2019 року.

У межах цього ж провадження правоохоронці провели обшук у гаражі кооперативу, яким користувався затриманий.

Там виявили 70 корпусів гранат і запалів до них, 27 електродетонаторів, 6 тротилових шашок, 4,5 кг тротилу, 2 кг пластиду, один саморобний радіокерований вибуховий пристрій, 11 РПГ, 28 ВОГ, один підствольний гранатомет, 16 пістолетів, 5 револьверів, 4 пістолета-кулемета, 8 автоматів Калашникова, 5 гвинтівок, одна СВД, одна гладкоствольну рушницю і більше 10 тисяч патронів різних калібрів. Під час обшуків у квартирі підозрюваного поліцейські вилучили патрони. Крім того, правоохоронці знайшли і чорнові записи із зазначенням прізвищ осіб, щодо яких вчинялися або планувалися злочини.

Затриманому інкримінують замах на суддю, підпал автомобіля і зберігання зброї. Підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також перевіряють його причетність до інших злочинів.