На Вінниччині під колеса авто потрапив пішохід та велосипедист
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Розсилка
16 травня у Барському та Козятинському районі стались дві автопригоди, у яких травмувались жінки. Потерпілі доставлені у лікарні
Близько 22.00 в м. Бар на вул. Заводській 58-річна місцева жителька, рухаючись на велосипеді, виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулась з автомобілем Skoda Fabia.
У результаті аварії жінка зі струсом головного мозку та забоєм руки доставлена у місцеву лікарню.
Ще одна аварія за участі пішохода сталась у м. Козятин. Близько 8.30 на вулиці Матросова водій автомобіля «ВАЗ 21104», 43-річний місцевий житель, допустив наїзд на 21-річну жінку, яка раптово вийшла да дорогу. З закритою черепно-мозковою травмою потерпіла госпіталізована у травматологічне відділення лікарні.
Автомобілі поміщені на арештмайданчики.
Обидва водії освідувані. Вони тверезі. Поліцією розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст.286 КК України.
Джерело: Vinbazar