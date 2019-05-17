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    На Вінниччині під колеса авто потрапив пішохід та велосипедист

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    На Вінниччині під колеса авто потрапив пішохід та велосипедист

    16 травня у Барському та Козятинському районі стались дві автопригоди, у яких травмувались жінки. Потерпілі доставлені у лікарні

    Близько 22.00 в м. Бар на вул. Заводській 58-річна місцева жителька, рухаючись на велосипеді, виїхала на зустрічну смугу руху, де зіткнулась з автомобілем Skoda Fabia.

    У результаті аварії жінка зі струсом головного мозку та забоєм руки доставлена у місцеву лікарню.

    Ще одна аварія за участі пішохода сталась у м. Козятин. Близько 8.30 на вулиці Матросова водій автомобіля «ВАЗ 21104», 43-річний місцевий житель, допустив наїзд на 21-річну жінку, яка раптово вийшла да дорогу. З закритою черепно-мозковою травмою потерпіла госпіталізована у травматологічне відділення лікарні.

    Автомобілі поміщені на арештмайданчики.

    Обидва водії освідувані. Вони тверезі. Поліцією розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 ст.286 КК України.

    Джерело: Vinbazar

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