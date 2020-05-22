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    Влада визначилася, як працюватиме київське метро після карантину

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    Метро працюватиме без вимірювання температури і обмеження кількості пасажирів

    Кабінет міністрів відмовився від пропозицій Міністерства охорони здоров'я відновити роботу київського метрополітену з обмеженнями чисельності пасажирів. Про це в п'ятницю, 22 травня, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

    За його словами, вимірювати всім пасажирам температуру при вході в метро нереально. Також нереально обмежити кількість пасажирів у метро.

    Разом з тим обов'язковою умовою буде використання пасажирами медичних масок і рукавичок - це контролюватимуть чергові по станції.

    21 травня мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції повідомив про наступний етап послаблення обмежень у столиці.

    Але, як свідчать дані МОЗ, Київ та столична область не готові перейти до другого етапу виходу з карантину.

    22 травня Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити столиці розпочати запровадження другого етапу послаблення обмежень із 23 травня.

    У київському метрополітені повідомили, що після відновлення роботи підземки пасажири користуватимуться виключно електронним квитком.

    Наразі Київ готується до відкриття метро. На станціях там зараз наносять спеціальну розмітку - біля кас, турнікетів, на платформах, щоб нагадувати пасажирам про необхідність дотримуватися дистанції та елементарних правил безпеки.

    У наземному громадському транспорті Києва після відновлення роботи діятимуть обмеження щодо кількості пасажирів у ньому.

    Київ громадський транспорт метро карантин коронавірус
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