Влада визначилася, як працюватиме київське метро після карантину



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Метро працюватиме без вимірювання температури і обмеження кількості пасажирів

Кабінет міністрів відмовився від пропозицій Міністерства охорони здоров'я відновити роботу київського метрополітену з обмеженнями чисельності пасажирів. Про це в п'ятницю, 22 травня, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

За його словами, вимірювати всім пасажирам температуру при вході в метро нереально. Також нереально обмежити кількість пасажирів у метро.

Разом з тим обов'язковою умовою буде використання пасажирами медичних масок і рукавичок - це контролюватимуть чергові по станції.

21 травня мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції повідомив про наступний етап послаблення обмежень у столиці.

Але, як свідчать дані МОЗ, Київ та столична область не готові перейти до другого етапу виходу з карантину.

22 травня Кличко звернувся до уряду з проханням дозволити столиці розпочати запровадження другого етапу послаблення обмежень із 23 травня.

У київському метрополітені повідомили, що після відновлення роботи підземки пасажири користуватимуться виключно електронним квитком.

Наразі Київ готується до відкриття метро. На станціях там зараз наносять спеціальну розмітку - біля кас, турнікетів, на платформах, щоб нагадувати пасажирам про необхідність дотримуватися дистанції та елементарних правил безпеки.

У наземному громадському транспорті Києва після відновлення роботи діятимуть обмеження щодо кількості пасажирів у ньому.