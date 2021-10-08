Під Києвом вантажівка збила на смерть чоловіка

Смертельна ДТП сталася на пішохідному переході

У місті Боярка Фастівського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Автопригода трапилася 7 жовтня.

На місці ДТП поліцейські з'ясували, що 50-річний водій, керуючи автомобілем Ford Cargo, здійснив наїзд на 74-річного чоловіка, який переходив дорогу пішохідним переходом. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Правоохоронці з'ясовували всі обставини ДТП.

Автомобіль вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно поблизу села Мала Вільшанка Білоцерківського району сталася дорожньо-транспортна пригода. 33-річний водій, керуючи автомобілем Audi A6, рухався автодорогою та неподалік села Мала Вільшанка він здійснив наїзд на 42-річного пішохода, який рухався посеред дороги в зустрічному напрямку.

Водій намагався уникнути зіткнення, однак внаслідок цього автомобіль з'їхав у кювет. Пішохід отримав тілесні ушкодження та помер у приймальному відділенні, не приходячи до тями.

3 жовтня у місті Бровари сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Volkswagen EOS на перехресті здійснював поворот ліворуч та не надав перевагу в русі автомобілю Mercedes-Benz Sprinter. Від удару автомобіль Volkswagen EOS відкинуло в зупинку громадського транспорту. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала 30-річна жінка, яка перебувала на зупинці.