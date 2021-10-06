Під Києвом поліцейський потрапив у ДТП (фото)

За попередніми даними, автомобіль Mazda CX-5 виконував маневр повороту ліворуч та не надав переваги в русі авто ЗАЗ Sens

Поліція встановлює обставини ДТП у місті Бровари

5 жовтня близько 16 години на перехресті вулиць Київської та Пушкіна у Броварах сталася дорожньо-транспортна пригода: відбулося зіткнення двох транспортних засобів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередніми даними, 30-річний водій автомобіля Mazda CX-5 виконував маневр повороту ліворуч та не надав переваги в русі авто ЗАЗ Sens під керуванням поліцейського з Києва.

У результаті аваріії 27-річний правоохоронець отримав тілесні ушкодження та доставлений до медичного закладу.

На місці події працювали працівники наряду реагування патрульної поліції та слідчо-оперативної групи Броварського районного управління поліції.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Слідчими поліції Броварщини призначено ряд експертиз для встановлення всіх обставин ДТП.

Як повідомлялося, в Києві п’яний водій з пляшкою горілки в салоні протаранив авто та втік з місця ДТП.