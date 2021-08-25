Під Києвом відкрилась Академія спорту (фото)

Академія спорту працюватиме в форматі багатофункціонального спортивного комплексу

24 серпня, на День Незалежності, у Бучі на Київщині відбулось офіційне відкриття сучасної Академії спорту. Участь в урочистостях взяли голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Київській області Ігор Малинський та Бучанський міський голова Анатолій Федорук. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

«Україна відзначає ювілей своєї Незалежності. І ми символічно відкриваємо на Київщині в цей знаковий день сучасну Академію спорту. Така ідея виникла невипадково. Ці 30 років для нашої держави були непростими, схожими на біг із перешкодами. Проте ми впевнено заявляли про себе світу. У цьому велика заслуга й наших спортсменів, серед яких – чимало і жителів Київщини. Для мене принципово, щоб ми не просто пишались цим, а ще й посилювали наші можливості. І за допомогою Академії, переконаний на всі 100%, що нам це вдасться», – зазначив Володін.

Академія спорту працюватиме в форматі багатофункціонального спортивного комплексу. На її базі будуть проводитися змагання з олімпійських видів спорту всеукраїнського та міжнародного значень, а також заняття з мініфутболу, баскетболу, волейболу, гандболу й великого тенісу.

Всередині об’єкта створили всі необхідні умови: спортивний зал, глядацькі трибуни, роздягальні з душовими та санвузлами, малі тренажерні зали та робочі кабінети. А на території комплексу облаштували п’ять спортивних майданчиків: два мініфутбольних поля зі штучним покриттям, один баскетбольний майданчик із поліуретановим покриттям, один багатофункціональний майданчик, а також ще один майданчик для занять зі strit-файту.

«Що важливо: двері Академії відкриті абсолютно для кожного. Проєкт реалізувався з дотриманням норм інклюзивності. Тож зараз у всіх хлопців і дівчат із громад Київщини є можливість стати майбутніми призерами міжнародних змагань. Потрібно лише скористатись цим шансом. Переконаний, що зовсім скоро слава про цей комплекс вийде не лише за межі регіону, а й всієї України», – зазначив Володін.

Після відкриття для гостей провели екскурсію по території Академії. Також присутні ознайомились із показовими виступами. Зокрема свої професійні вміння спортсмени регіону продемонстрували в таких видах спорту, як флорбол, бокс, кунг-фу та кікбоксинг.

Окрім цього, 24 серпня в Академії організували футбольні матчі, в яких брали участь і жіночі команди, і команди футболістів із інвалідністю. Завершились урочистості турніром з баскетболу серед гравців Київщини.

Нагадаємо, загальна вартість будівництва центру складає 111,5 млн грн.

Також на території Київської області планують «з нуля» звести Національну навчально-тренувальну базу збірних команд України з футболу. Об’єкт планують розташувати в селі Княжичі Броварського району.