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    Під Києвом відкрилась Академія спорту (фото)

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    Урочисте відкриття Академії спорту відбулося в День Незалежності України - Під Києвом відкрилась Академія спорту (фото)
    Урочисте відкриття Академії спорту відбулося в День Незалежності України
    Фото: Київська ОДА

    Академія спорту працюватиме в форматі багатофункціонального спортивного комплексу

    24 серпня, на День Незалежності, у Бучі на Київщині відбулось офіційне відкриття сучасної Академії спорту. Участь в урочистостях взяли голова Київської облдержадміністрації Василь Володін, заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Київській області Ігор Малинський та Бучанський міський голова Анатолій Федорук. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

    «Україна відзначає ювілей своєї Незалежності. І ми символічно відкриваємо на Київщині в цей знаковий день сучасну Академію спорту. Така ідея виникла невипадково. Ці 30 років для нашої держави були непростими, схожими на біг із перешкодами. Проте ми впевнено заявляли про себе світу. У цьому велика заслуга й наших спортсменів, серед яких – чимало і жителів Київщини. Для мене принципово, щоб ми не просто пишались цим, а ще й посилювали наші можливості. І за допомогою Академії, переконаний на всі 100%, що нам це вдасться», – зазначив Володін.

    Академія спорту працюватиме в форматі багатофункціонального спортивного комплексу. На її базі будуть проводитися змагання з олімпійських видів спорту всеукраїнського та міжнародного значень, а також заняття з мініфутболу, баскетболу, волейболу, гандболу й великого тенісу.

    Всередині об’єкта створили всі необхідні умови: спортивний зал, глядацькі трибуни, роздягальні з душовими та санвузлами, малі тренажерні зали та робочі кабінети. А на території комплексу облаштували п’ять спортивних майданчиків: два мініфутбольних поля зі штучним покриттям, один баскетбольний майданчик із поліуретановим покриттям, один багатофункціональний майданчик, а також ще один майданчик для занять зі strit-файту.

    «Що важливо: двері Академії відкриті абсолютно для кожного. Проєкт реалізувався з дотриманням норм інклюзивності. Тож зараз у всіх хлопців і дівчат із громад Київщини є можливість стати майбутніми призерами міжнародних змагань. Потрібно лише скористатись цим шансом. Переконаний, що зовсім скоро слава про цей комплекс вийде не лише за межі регіону, а й всієї України», – зазначив Володін.

    Після відкриття для гостей провели екскурсію по території Академії. Також присутні ознайомились із показовими виступами. Зокрема свої професійні вміння спортсмени регіону продемонстрували в таких видах спорту, як флорбол, бокс, кунг-фу та кікбоксинг.

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    Під Києвом відкрилась Академія спорту (фото)
    Під Києвом відкрилась Академія спорту (фото)
    Під Києвом відкрилась Академія спорту (фото)
    Під Києвом відкрилась Академія спорту (фото)
    Під Києвом відкрилась Академія спорту (фото)
    Під Києвом відкрилась Академія спорту (фото)
    Під Києвом відкрилась Академія спорту (фото)
    Під Києвом відкрилась Академія спорту (фото)

    Окрім цього, 24 серпня в Академії організували футбольні матчі, в яких брали участь і жіночі команди, і команди футболістів із інвалідністю. Завершились урочистості турніром з баскетболу серед гравців Київщини.

    Нагадаємо, загальна вартість будівництва центру складає 111,5 млн грн.

    Також на території Київської області планують «з нуля» звести Національну навчально-тренувальну базу збірних команд України з футболу. Об’єкт планують розташувати в селі Княжичі Броварського району.

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    Теги: спорт будівництво Київщина Буча
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    Під Києвом відкрилась Академія спорту (фото)