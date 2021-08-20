Зеленський закликав українців показати свої улюблені вправи (відео)
Президент вибрав брус та передав естафету Сергію Бубці
До Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський підтримав челендж #здороваукраїна30. Його мета - одягнути вишиванку, виконати 30 разів свою улюблену фізичну вправу і передати челендж далі.
Зеленський вибрав брус та передав естафету Сергію Бубці, НОК України та олімпійській команді.
Раніше Зеленський презентував заходи до ювілейного Дня Незалежності України. Уряд вже затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці Незалежності України.
Як відомо, у межах відзначення 30-річчя незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні.
До слова, вінницькі хористи запустили патріотичний челендж (відео).
Додамо, що нещодавно зі Львова стартував надмарафон «Схід і Захід – разом» до Дня Незалежності України, який фінішуватиме у Сєвєродонецьку 24 серпня.
До слова, кричалка українських десантників про Путіна порвала державні ЗМІ Росії на дрібні шматки.
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