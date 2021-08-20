Зеленський закликав українців показати свої улюблені вправи (відео)

Володимир Зеленський показав, як він віджимається на брусах

Президент вибрав брус та передав естафету Сергію Бубці

До Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський підтримав челендж #здороваукраїна30. Його мета - одягнути вишиванку, виконати 30 разів свою улюблену фізичну вправу і передати челендж далі.

Зеленський вибрав брус та передав естафету Сергію Бубці, НОК України та олімпійській команді.

Раніше Зеленський презентував заходи до ювілейного Дня Незалежності України. Уряд вже затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці Незалежності України.

Як відомо, у межах відзначення 30-річчя незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні.

До слова, вінницькі хористи запустили патріотичний челендж (відео).

Додамо, що нещодавно зі Львова стартував надмарафон «Схід і Захід – разом» до Дня Незалежності України, який фінішуватиме у Сєвєродонецьку 24 серпня.

До слова, кричалка українських десантників про Путіна порвала державні ЗМІ Росії на дрібні шматки.

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