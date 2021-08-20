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    Зеленський закликав українців показати свої улюблені вправи (відео)

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    Володимир Зеленський показав, як він віджимається на брусах - Зеленський закликав українців показати свої улюблені вправи (відео)
    Володимир Зеленський показав, як він віджимається на брусах
    Скріншот з відео

    Президент вибрав брус та передав естафету Сергію Бубці

    До Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський підтримав челендж #здороваукраїна30. Його мета - одягнути вишиванку, виконати 30 разів свою улюблену фізичну вправу і передати челендж далі.

    Зеленський вибрав брус та передав естафету Сергію Бубці, НОК України та олімпійській команді.

    Раніше Зеленський презентував заходи до ювілейного Дня Незалежності України. Уряд вже затвердив план заходів з підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці Незалежності України.

    Як відомо, у межах відзначення 30-річчя незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні.

    До слова, вінницькі хористи запустили патріотичний челендж (відео).

    Додамо, що нещодавно зі Львова стартував надмарафон «Схід і Захід – разом» до Дня Незалежності України, який фінішуватиме у Сєвєродонецьку 24 серпня.

    До слова, кричалка українських десантників про Путіна порвала державні ЗМІ Росії на дрібні шматки.

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    Теги: спорт День Незалежності Міжнародний олімпійський комітет Володимир Зеленський президент
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    Зеленський закликав українців показати свої улюблені вправи (відео)