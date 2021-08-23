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    У Вінниці до Дня Незалежності створили гирю зі штучним інтелектом, яка вигукує «Слава Україні»

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    Унікальне спортивне приладдя презентували на Вінниччині - У Вінниці до Дня Незалежності створили гирю зі штучним інтелектом, яка вигукує «Слава Україні»
    Унікальне спортивне приладдя презентували на Вінниччині
    Фото: unian.ua

    Це перша в світі спортивна гиря, в яку вбудований штучний інтелект

    Український винахідник Андрій Турко презентував унікальну спортивну гирю, яка вміє підраховувати здійснену нею кількість підйомів. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на YouTube-канал Вінниця Інфо.

    «Це перша в світі спортивна гиря, в яку вбудований штучний інтелект. До Дня Незалежності ми спеціально зробили прошивку, яка може говорити «Слава Україні!» на кожні 30 повторів», розповів Турко, а також додав, що «розумна» гиря сподобалася Федерації гирьового спорту України, де навіть планують розвивати цю ідею і влаштувати із її використанням вспортивні змагання між Вінницею та Києвом.

    Демонстраційна версія гирі виготовлена з алюмінію, проте у подальшому планується виготовляти аналогічні моделі з чавуну, а їхня вага вар'юватиметься від 4 до 42 кг.

    Нагадаємо, в Анталії відбудеться велопробіг до Дня Незалежності. Всі охочі можуть долучитися до велопробігу у двох точках збору: біля мерії району Муратпаша та парку імені Ататюрка, що поруч Анталійським археологічним музеєм.

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    Теги: спорт Вінниця День Незалежності штучний інтелект
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    У Вінниці до Дня Незалежності створили гирю зі штучним інтелектом, яка вигукує «Слава Україні»