У Вінниці до Дня Незалежності створили гирю зі штучним інтелектом, яка вигукує «Слава Україні»

Це перша в світі спортивна гиря, в яку вбудований штучний інтелект

Український винахідник Андрій Турко презентував унікальну спортивну гирю, яка вміє підраховувати здійснену нею кількість підйомів. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на YouTube-канал Вінниця Інфо.

«Це перша в світі спортивна гиря, в яку вбудований штучний інтелект. До Дня Незалежності ми спеціально зробили прошивку, яка може говорити «Слава Україні!» на кожні 30 повторів», – розповів Турко, а також додав, що «розумна» гиря сподобалася Федерації гирьового спорту України, де навіть планують розвивати цю ідею і влаштувати із її використанням вспортивні змагання між Вінницею та Києвом.

Демонстраційна версія гирі виготовлена з алюмінію, проте у подальшому планується виготовляти аналогічні моделі з чавуну, а їхня вага вар'юватиметься від 4 до 42 кг.

Нагадаємо, в Анталії відбудеться велопробіг до Дня Незалежності. Всі охочі можуть долучитися до велопробігу у двох точках збору: біля мерії району Муратпаша та парку імені Ататюрка, що поруч Анталійським археологічним музеєм.

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