Під Києвом внаслідок обстрілу окупантів було пошкоджено багатоповерхівку

Окупанти застосували важку артилерію і здійснили обстріли в бік житлового масиву

На околиці Вишгорода внаслідок обстрілів 24 березня було пошкоджено багатоповерхівку. Про це повідомили в поліції Київської області.

Окупанти застосували важку артилерію і здійснили обстріли в бік житлового масиву околиці райцентру.

За попередньою інформацією, потерпілих немає.

В поліції повідомили, що на місці події працюють правоохоронці і фіксують наслідки обстрілів.

До слова, у четвер, 24 березня, близько 21 години евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва.

Як повідомлялося, українська армія звільнила село Лук‘янівка (Баришівський район) в Київській області.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не буде розміщувати миротворчу місію в Україні як того просили у Варшаві. Під час брифінгу він пояснив, що таке розгортання сил означало б повноцінну війну НАТО з Росією.