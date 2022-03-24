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    Під Києвом внаслідок обстрілу окупантів було пошкоджено багатоповерхівку

    Окупанти обстрілюють околиці Вишгорода з артилерії - Під Києвом внаслідок обстрілу окупантів було пошкоджено багатоповерхівку
    Окупанти обстрілюють околиці Вишгорода з артилерії
    фото з відкритих джерел

    Окупанти застосували важку артилерію і здійснили обстріли в бік житлового масиву

    На околиці Вишгорода внаслідок обстрілів 24 березня було пошкоджено багатоповерхівку. Про це повідомили в поліції Київської області.

    Окупанти застосували важку артилерію і здійснили обстріли в бік житлового масиву околиці райцентру.

    За попередньою інформацією, потерпілих немає.

    В поліції повідомили, що на місці події працюють правоохоронці і фіксують наслідки обстрілів.

    До слова, у четвер, 24 березня, близько 21 години евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва.

    Як повідомлялося, українська армія звільнила село Лук‘янівка (Баришівський район) в Київській області.

    Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не буде розміщувати миротворчу місію в Україні як того просили у Варшаві. Під час брифінгу він пояснив, що таке розгортання сил означало б повноцінну війну НАТО з Росією.

    Теги: росія окупанти Київ війна обстріл Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Під Києвом внаслідок обстрілу окупантів було пошкоджено багатоповерхівку