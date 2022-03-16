НАТО розгляне можливість відправити миротворців в Україну

Пропозиція про відправку миротворчої місії буде представлена на найближчому саміті

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що питання про відправлення миротворчої місії НАТО було обговорено з усіма найближчими союзниками. Його буде представлено на наступному саміті Альянсу, який відбудеться 24 березня. За його словами, така миротворча місія може принести мир в Україну. Про це він повідомив в інтерв'ю польському телеканалу TVP Info, повідомляє видання wPolityce.

За його словами, на зустрічі з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем прем'єри Польщі, Чехії та Словенії також обговорювали санкції проти Росії, гуманітарну допомогу та постачання оборонного озброєння. Моравецький додав, що наразі Україна захищає безпеку та бореться за мир у Європі.

«Для нас було важливо, як це сприймають українські лідери. Ми хочемо, щоб вони були втішені. Важливо, що цей дух доблесті, бойовий дух там високий. Це було однією з цілей візиту», – заявив Моравецький.

Крім того, Матеуш Моравецький сказав, що пропозиція щодо відправлення миротворчої місії НАТО в Україну є дуже важливою. Він вважає, що Україна має право запрошувати на свою територію будь-кого, бо є суверенною державою. Польський прем'єр також вважає, що така місія принесе мир в Україну. На його думку, Путін не наважиться напасти на Альянс.

«Така миротворча місія точно принесе мир на більшу частину України. Я не думаю, що Путін наважиться напасти на НАТО. Це своєрідний виклик західним країнам мислити ширше, далі, думати, як захищати Україну», – сказав він.

Також на саміті розглянуть довгострокові наслідки нападу РФ на Україну для оборони Альянсу.

Нагадаємо, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО. Про це сказав віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качиньський за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.