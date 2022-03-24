Наші перемоги. Українська армія вибила окупантів з села на Київщині (відео)

Наші бійці не зупиняться, поки не проженуть всіх окупантів

В Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Українські захисники продовжують бити рашистів та звільняти окуповані землі.

Як повідомляє телеграм-канад Генерального штабу ЗСУ, наша армія звільнили село Лук‘янівка (Баришівський район) в Київській області.

В результаті боїв знищено близько 40 орків, 9 бмп і 2 танки.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не буде розміщувати миротворчу місію в Україні як того просили у Варшаві. Під час брифінгу він пояснив, що таке розгортання сил означало б повноцінну війну НАТО з Росією.