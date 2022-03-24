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    Наші перемоги. Українська армія вибила окупантів з села на Київщині (відео)

    Наші бійці не зупиняться, поки не проженуть всіх окупантів - Наші перемоги. Українська армія вибила окупантів з села на Київщині (відео)
    Наші бійці не зупиняться, поки не проженуть всіх окупантів
    скріншот з відео

    В Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Українські захисники продовжують бити рашистів та звільняти окуповані землі.

    Як повідомляє телеграм-канад Генерального штабу ЗСУ, наша армія звільнили село Лук‘янівка (Баришівський район) в Київській області.

    В результаті боїв знищено близько 40 орків, 9 бмп і 2 танки.

    Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не буде розміщувати миротворчу місію в Україні як того просили у Варшаві. Під час брифінгу він пояснив, що таке розгортання сил означало б повноцінну війну НАТО з Росією.

    Теги: росія окупанти ЗСУ армія війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Наші перемоги. Українська армія вибила окупантів з села на Київщині (відео)