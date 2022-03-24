На Харківщині рашисти недорахувалися безпілотника та винищувача

Військові знищують авіацію окупантів

На Харківщині в російських окупантів сьогодні, 24 березня, був невдалим днем. Натомість, у Протиповітряної оборони України цей день був врожайним. Про це повідомляє Повітряне командування «Схід».

Сьогодні окупанти недорахувалися одного БПЛА та ще одного винищувача-бомбардувальника Су-34.

«Вони впали», - повідомляють українські захисники.

Як повідомлялося, 24 березня російський гелікоптер «якісно відпрацював» свої ж позиції, знищивши величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані під Харковом.

Сьогодні рашисти заявили, що захопили Ізюм. Голова Харківщини спростовує.

Нагадаємо, що російські окупанти уже не перший день намагаються штурмувати Ізюм, але кожного разу отримують відкоша.

Зокрема, 23 березня під час атак на Ізюм, за словами Олега Синєгубова, рашисти втратили близько 400 осіб особового складу та десятки одиниць техніки.

Українські ж війська тримають під контролем переміщення збройних сил окупантів, не втрачаючи при цьому свої позиції.

Читайте також: