Під Києвом з крижаної пастки на водоймі врятовано трьох чоловіків



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Чоловіки провалилися під тонку кригу на водоймі в Гостомелі Фото: ДСНС

Рятувальники передали потерпілих медикам

У середу, 6 березня, увечері у Гостомелі на місцевій водоймі три чоловіки провалились під кригу. Повідомлення про подію надійшло до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону о 21:53.

До місця виклику було направлено чергові караули 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь та 53-го Державного пожежно-рятувального поста сел. Гостомель, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

«По прибуттю рятувальники обережно просувалися по хисткій кризі до місця події, поклали на товщу криги штурмову драбину, а у якості страховки застосували рятувальні мотузки. Після того, як вони наблизилися максимально близько, спробували подати чоловікам рятувальний круг та мотузку. Зрештою рятувальники вдалося витягнути чоловіків зі смертельної пастки і доправити на берег», - інформують у ДСНС.

Всіх потерпілих рятувальники передали працівникам екстреної медичної допомоги, які надали їм першу невідкладну допомогу й доправили до міської лікарні.

Нагадаємо, 6 березня в річці Дніпро під Дарницьким мостом у Києві виявили тіло чоловіка.