Під Києвом знайшли вбитим відомого музиканта
Не шиї Дерев’янка були сліди від задушення
За версією поліції, його могли задушити через квартиру
Відомий музикант Олександр Дерев’янко, який зник безвісти в Києві ще 22 листопада, був виявлений убитим. Тіло 65-річного аранжувальника знайшли зі слідами насильницької смерті у Борисполі в одному з гаражних кооперативів.
Не шиї Дерев’янка були сліди від задушення.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Повідомляється, що вже були затримані підозрювані у вбивстві. Це двоє молодиків, один з яких знімав гараж, в якому і було виявлено тіло музиканта. Також з’ясувалося, що цього молодого чоловіка Дерев’янко навчав грі на гітарі.
Правоохоронці припускають, що молодики пішли на вбивство з метою отримати квартиру музиканта, яку планували продати, підробивши документи.
Для цього вони втерлися в довіру до Дерев’янка під приводом бажання брати уроки.
У поліції також вважають, що злочинці напали на чоловіка в його ж власній квартирі та задушили, після чого вивезли тіло і сховали в гаражі в Борисполі.
Якщо їх провину доведуть, молодиків можуть відправити до в’язниці аж на довічне.
Олександр Дерев’янко працював з багатьма топовими українськими артистами, включаючи Тіну Кароль.