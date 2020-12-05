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    Під Києвом знайшли вбитим відомого музиканта

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    <p>Не шиї Дерев&rsquo;янка були сліди від задушення</p> - Під Києвом знайшли вбитим відомого музиканта

    Не шиї Дерев’янка були сліди від задушення

    За версією поліції, його могли задушити через квартиру

    Відомий музикант Олександр Дерев’янко, який зник безвісти в Києві ще 22 листопада, був виявлений убитим. Тіло 65-річного аранжувальника знайшли зі слідами насильницької смерті у Борисполі в одному з гаражних кооперативів.

    Не шиї Дерев’янка були сліди від задушення.

    Про це повідомляє РБК-Україна.

    Повідомляється, що вже були затримані підозрювані у вбивстві. Це двоє молодиків, один з яких знімав гараж, в якому і було виявлено тіло музиканта. Також з’ясувалося, що цього молодого чоловіка Дерев’янко навчав грі на гітарі.

    Правоохоронці припускають, що молодики пішли на вбивство з метою отримати квартиру музиканта, яку планували продати, підробивши документи.

    Для цього вони втерлися в довіру до Дерев’янка під приводом бажання брати уроки.

    У поліції також вважають, що злочинці напали на чоловіка в його ж власній квартирі та задушили, після чого вивезли тіло і сховали в гаражі в Борисполі.

    Якщо їх провину доведуть, молодиків можуть відправити до в’язниці аж на довічне.

    Олександра Дерев’янка востаннє бачили 22 листопада, коли він покинув лікарню і пішов у невідомому напрямку. До медустанови він потрапив у кареті «швидкої» з розбитою губою і підозрою на черепно-мозкову травму.
    Телефони Олександра не відповідали протягом тижня. За словами друзів музиканта, в його двері була знайдена записка – нібито написана його рукою – про те, що він поїхав у відрядження. Найімовірніше, записку підробили вбивці, щоб заплутати слідство.
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    Олександр Дерев’янко працював з багатьма топовими українськими артистами, включаючи Тіну Кароль.

    Теги: вбивство документи Київщина гараж
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