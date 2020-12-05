Під Києвом знайшли вбитим відомого музиканта

Не шиї Дерев’янка були сліди від задушення

За версією поліції, його могли задушити через квартиру

Відомий музикант Олександр Дерев’янко, який зник безвісти в Києві ще 22 листопада, був виявлений убитим. Тіло 65-річного аранжувальника знайшли зі слідами насильницької смерті у Борисполі в одному з гаражних кооперативів.

Не шиї Дерев’янка були сліди від задушення.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що вже були затримані підозрювані у вбивстві. Це двоє молодиків, один з яких знімав гараж, в якому і було виявлено тіло музиканта. Також з’ясувалося, що цього молодого чоловіка Дерев’янко навчав грі на гітарі.

Правоохоронці припускають, що молодики пішли на вбивство з метою отримати квартиру музиканта, яку планували продати, підробивши документи.

Для цього вони втерлися в довіру до Дерев’янка під приводом бажання брати уроки.

У поліції також вважають, що злочинці напали на чоловіка в його ж власній квартирі та задушили, після чого вивезли тіло і сховали в гаражі в Борисполі.

Якщо їх провину доведуть, молодиків можуть відправити до в’язниці аж на довічне.

Олександра Дерев’янка востаннє бачили 22 листопада, коли він покинув лікарню і пішов у невідомому напрямку. До медустанови він потрапив у кареті «швидкої» з розбитою губою і підозрою на черепно-мозкову травму.

Телефони Олександра не відповідали протягом тижня. За словами друзів музиканта, в його двері була знайдена записка – нібито написана його рукою – про те, що він поїхав у відрядження. Найімовірніше, записку підробили вбивці, щоб заплутати слідство.

Олександр Дерев’янко працював з багатьма топовими українськими артистами, включаючи Тіну Кароль.