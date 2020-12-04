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    Вбивство хірурга в центрі Києва: досудове розслідування завершено

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    Хірург Андрій Сотник загинув 2 лютого 2020 року - Вбивство хірурга в центрі Києва: досудове розслідування завершено
    Хірург Андрій Сотник загинув 2 лютого 2020 року
    Фото: Клініка пластичної хірургії DMK Ukraine

    Підозрювані у вбивстві хірурга перебувають під вартою

    Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно двох чоловіків, підозрюваних у вбивстві лікаря-хірурга 2 лютого 2020 року на вулиці Саксаганського в Києві.

    Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

    Під час досудового розслідування встановлено, що один із підозрюваних, перебуваючи у подвір’ї будинку №119 по вулиці Саксаганського, трьома пострілами з вогнепальної зброї вбив місцевого жителя. Загиблим виявився 43-річний лікар, пластичний та естетичний хірург.

    Підозрюваних у вчиненні вбивства затримали 14 лютого 2020 року в Одесі та Києві.

    Відповідно до вимог ст. 290 КПК України матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

    На теперішній час підозрювані перебувають під вартою.

    Матеріали відносно замовника вбивства, а також інших осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, виділені в окремі кримінальні провадження, досудове розслідування в яких триває.

    Нагадаємо, 2 лютого 2020 року ввечері у центрі Києва було застрелено пластичного хірурга Андрія Сотника.

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    Теги: прокуратура Київ суд кримінал лікар вбивство розслідування
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