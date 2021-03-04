Під Києвом знайшли мертвого плямистого оленя

Слідів поранень на тварині не було

Остаточну причину смерті визначить місцева єгерська служба

У Макарівському на березі річки Задвиж, за 65 кілометрів від Києва, виявлено мертвого плямистого оленя.

Тварину знайшли інспектори рибоохоронного патруля Київської області під час патрулювання території. На опублікованих фото тіло оленя розташоване поблизу водойми.

Про це повідомив начальник патруля Володимир Мухін.

«Попередньо, слідів поранень виявлено не було. Ймовірна причина загибелі оленя – крижана пастка та переохолодження», – написав Володимир.

Остаточні висновки зробить місцева єгерська служба. Вона була сповіщена про загибель тварини та викликана на місце події.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України затвердило перелік видів тварин, що занесуть до четвертої редакції Червоної книги України.

Оновлений перелік включає 687 видів тварин. Список містить 14 видів кільчастих червів (у попередньому переліку – вісім видів), молюсків – 53 (19), членистоногих – 357 (263), хордових – 260 (245).