У Києві стартує кампанія на захист червонокнижних рослин

Один зірваний пролісок призводить до того, що в наступному році буде на 45 паростків менше

Відповідальність за зірвані весняні квіти несуть і продавці, і покупці

Щороку на початку весни Комунальне об'єднання «Київзеленбуд» починає кампанію за збереження червонокнижних рослин. Мобільні групи комунальників, Нацполіції та Держекоінспекції патрулюватимуть території міста.

Про це повідомляє пресслужба КО «Київзеленбуд».

«Київзеленбуд» починає кампанію по збереженню та охороні раноцвітних, ендемічних, реліктових, лікарських та таких, які занесені до Червоної книги України, рослин. Підприємства, що входять до об'єднання, створюють мобільні групи, які будуть патрулювати балансові території з метою недопущення фактів знищення цінних рослин», – сказано в повідомленні.

В «Київзеленбуді» підкреслили, що готові при необхідності залучати до рейдів представників Держекоінспекції та Нацполіціі.

Комунальники уточнили, що один зірваний пролісок призводить до того, що в наступному році буде на 45 паростків менше, бо квітка вже не зможе дати насіння.

«Відповідальність за зірвані весняні квіти несуть і продавці, і покупці», – нагадали в «Київзеленбуді».

Наприклад, за незаконне придбання та збут об'єктів рослинного світу передбачений штраф від 510 до 1700 гривень, за незаконне придбання та збут рослин, занесених до Червоної книги України або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України – від 1 700 до 3 655 гривень з конфіскацією.

Також визначені розміри компенсації за кожну рослину. За одну гілочку черемші (цибулі ведмежої) – 62 гривні, за одну квітку шафрану (крокусу) або проліска в залежності від виду – від 49 до 62 гривень, сон-трави в залежності від виду – від 37 до 62 гривень.

Нагадаємо, про старт акції на захист первоцвітів оголосили також екоактивісти Києва.