У заповіднику «Асканія-Нова» масово гинуть птахи: за тиждень – майже 400

За тиждень в заповіднику «Асканія-Нова» загинули 369 перелітних птахів

Є підозра отруєння птахів, проте наразі фахівці ще очікують результатів експертиз

З 24 лютого на території біосферного заповідника «Асканія-Нова» загинуло 369 перелітних птахів.

Про це під час брифінгу заявила заступниця начальника управління Держпродспоживслужби в Херсонській області Наталя Клим.

«З 24 лютого по 1 березня на території біосферного заповідника «Асканія-Нова» зареєстровано загибель 369 голів диких перелітних птахів. Тобто, поки ми очікуємо результати експертиз (за попереднім випадком – ред.), у нас ще відбувається падіж», – повідомила вона.

Клим зауважила, знайдені мертвими 158 граків, 59 огарів, 61 крижня, 70 галок, шість гусок білолобих, п'ять канюків звичайних, два яструби великі, виявлено по одному трупу казарки червоноволої, орлана–білохвоста, канюка степового, кречета, зимняка, яструба малого, луні лугової, журавля сірого. Тіла загиблих птахів спалені в біотермічній ямі.

За її словами, наразі відомо: це не пташиний грип і не ньюкаслська хвороба птиці.

Клінічна картина загибелі птахів така сама, що спостерігалася 23 лютого, коли фахівці Держпродспоживслужби виявили 187 трупів птахів. Є підозра отруєння, проте наразі ще очікують результатів експертиз, які проводять у Науковому центрі превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені Медведя.

Клим додала, що 1 березня було відібрано та направлено на дослідження зерно, яке виявили на полях поблизу місць падежу птиці, щоб визначити, чи було воно протруєне.

Раніше повідомлялося, що у заповіднику «Асканія-Нова» отруїлися червонокнижні журавлі. Отруєння тварин розслідують правоохоронці – місцеве відділення поліції зараз проводить досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні.

У першій половині січня у заповіднику «Асканія-Нова» загинули понад 200 червонокнижних сірих журавлів. Як тоді розповів директор заповідника Віктор Гавриленко, тварини отруїлися обробленим хімікатами зерном.

До слова, рідкісні птахи прилетіли в заповідник Одеської області наприкінці зими.

Джерело: Укрінформ