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    До Червоної книги України потрапив 171 новий вид тварин

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    Тритон гребінчастий &ndash; одна з тварин, яка увійшла до Червоної книги України - До Червоної книги України потрапив 171 новий вид тварин

    Тритон гребінчастий – одна з тварин, яка увійшла до Червоної книги України

    Оновлений перелік включає 687 видів тварин

    Міністерство юстиції України затвердило перелік видів тварин, що занесуть до четвертої редакції Червоної книги України.

    Про це повідомляє пресслужба міністерства захисту довкілля та природніх ресурсів України.

    Оновлений перелік включає 687 видів тварин. Список містить 14 видів кільчастих червів (у попередньому переліку – вісім видів), молюсків – 53 (19), членистоногих – 357 (263), хордових – 260 (245).

    Серед нових видів у Червоній книзі три види кільчастих червів; 36 - молюсків; 112 - членистоногих; 17 хордових.

    Нові тварини:

    • рак товстопалий;
    • водомірка наяда;
    • коконопряд золотистий;
    • грицик великий;
    • тритон гребінчастий;
    • ящірка Ліндгольма;
    • бичок Штайниця;
    • вугор європейський;
    • підуст звичайний;
    • ховрах малий.

    «До Червоної книги України першочергово вносять реліктові та ендемічні види, види, що знаходяться на межі ареалу, види, що мають особливу наукову цінність, а також види, поширення яких швидко зменшується внаслідок господарської діяльності людини. Це означає, що для цих видів будуть вживатись посилені заходи для їх збереження та охорони», – наголошують у повідомленні.

    Теги: Міністерство юстиції тварини Україна природа
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