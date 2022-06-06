Під Києвом знайшли валізу із частинами тіла жінки: поліція просить допомоги

Останки знайшли у валізі між селами Нові та Старі Безрадичі

Поліцейські з'ясовують особу загиблої, обставини її смерті та шукають можливих свідків та очевидців

На Київщині на березі водойми виявили страшну знахідку – частини тіла жінки. Про це повідомляють у ГУНП у Київській області.

Останки знайшли у валізі між селами Нові та Старі Безрадичі.

На місце події виїхало керівництво обласної поліції, слідчо-оперативна група Обухівського районного управління поліції, криміналісти, кінологи.

Поліцейські з'ясовують особу загиблої, обставини її смерті та шукають можливих свідків та очевидців.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ч.1. ст. 115 КК України)

Людей, які щось знають про цю НП, просять повідомляти на «102».

Раніше Генеральна прокуратура ідентифікувала окупанта, який знущався з мешканців Гостомеля на Київщині.

Нагадаємо генпрокуратура ідентифікувала генерал-майора РФ, який причетний до розкрадання майна на ЧАЕС - це Олег Якушев.