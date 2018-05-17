У Берліні пройшла акція на підтримку політв’язня Сенцова

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Фото: Укрінформ Учасники акції у Берліні

Активісти серйозно занепокоєні повідомленнями про те, що напередодні Сенцов оголосив безстрокове голодування

У середу ввечері перед посольством Російської Федерації у Берліні пройшов невеликий пікет на підтримку Олега Сенцова, Олександра Кольченка і Станіслава Клиха.

Акція відбулася за підтримки Amnesty International, повідомляє «Укрінформ».

«Ми вважаємо за потрібне вийти сюди сьогодні, майже рівно через чотири роки, як був заарештований український режисер Олег Сенцов, і продемонструвати свою солідарність, це важливо тим, хто сидить, ми не повинні бути байдужими», - сказала агентству берлінська активістка Фрідеріке Фрайєр.

Вона та інші активісти серйозно занепокоєні повідомленнями про те, що напередодні Сенцов оголосив безстрокове голодування.

Коментувати пасивність західних політиків у цьому питанні вона не буде, лише відзначає, що спілкування з подібних питань з диктаторами «передбачає ціну», але вести переговори все одно потрібно. Фрайєр нагадує, як активно велися переговори з турецькою стороною, коли справа стосувалася арештів у Туреччині громадян ФРН.

Учасники пікету тримали плакати з фото режисера і закликами звільнити його та інших 64 ув'язнених у РФ.

Крім того, цього тижня у Берліні відбулися покази фільму російського режисера Аскольда Курова «Процес» про Олега Сенцова. В четвер фільм буде показаний у Гамбурзі.

«Я б хотіла, щоб якомога більше людей в Німеччині побачило цю сторону системи Путіна. Ми не повинні колаборуватися з нею», - сказала Бек. Вона вважає, що для Путіна завжди були важливі сигнали. У випадку Сенцова сигнал Криму - навіть не намагайтеся боротися, вас ніхто не захистить, це погано скінчиться; сигнал Заходу - ви можете робити, що хочете, нам все одно, ви нікого не можете захистити.

Бек розчарована тим, що не вдалося організувати велику кампанію на підтримку Сенцова та інших ув'язнених, але сподівається, що після справи Деніза Юджеля (кореспондента німецького видання Welt, який рік провів у турецькому СІЗО), політв'язням загалом буде приділятися більше уваги.

Нагадаємо, українська сторона готова передати РФ росіян, які утримуються в українських тюрмах за порушення українського законодавства і участь у війні задля того, щоб звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка та інших бранців.

Як відомо, українського режисера Олега Сенцова затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Він не визнав свою провину.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова в список політв'язнів.

На даний час Олег Сенцов перебуває в колонії міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.