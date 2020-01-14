Кияни б’ють на сполох: у будинку в центрі міста незаконно зводять ресторан



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Мешканці скаржаться, що будинок на вул. Велика Житомирська, 21 руйнується Фото: з відкритих джерел

На будівництво ресторану у підвалі будинку дозволів немає

У центрі Києва, у підвалі будинку на вулиці Великій Житомирській, 21 незаконно будують ресторан. Про це повідомила українська художниця-фотографка, перекладачка та письменниця; співзасновниця літературно-мистецького журналу «Простори» Євгенія Бєлорусець на своїй сторінці у Facebook.

Художниця зазначає, що немає ніяких дозволів на будівництво, будинок руйнується. Відкрито кримінальне провадження через незаконні будівельні роботи.

Бєлорусець повідомила, що із забудовником намагається боротися відомий київський лікар Світлана Яремчук.

«Я її підтримую, як і всі сусіди. Сьогодні вона написала мені, що ці панове з підвалу найняли людину, «коуча і перемовника», який погрожував їй при зустрічі - щоб вона, мабуть, затихла і не давала міліції свідчень», - розповіла художниця.

Вона просить допомоги у всіх небайдужих, щоб зупинити це свавілля.

Як повідомляв «Главком», у Києві на історичній будівлі на вулиці Глибочицькій, 40 зводять надбудову. Після розголосу у соцмережі столична влада відреагувала на незаконні дії забудовника.