Чергова надбудова: на історичній будівлі на Подолі зводять нові поверхи (фото)



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Зведення надбудови на вулиці Глибочицькій, 40 Фото: Дмитро Макагон, Facebook

Столична влада вже відреагувала на незаконну надбудову

У Києві на будівлі на вулиці Глибочицькій, 40 зводять надбудову. Про це повідомляють користувачі соцмережі.

«Кому потрібна будівля, якщо там не можна буде додати парочку мансардних поверхів? Незрозуміло тільки, чому пану на Майдані заборонили таке робити, а іншим можна», — написав Дмитро Макагон на своїй сторінці в Facebook.

Він оприлюднив фото історичної будівлі, на якій зводять нові поверхи.

У коментарях до допису позначили радника мера Києва Максима Бахматова. Своєю чергою він звернувся до директора Департаменту благоустрою Київської міської держадміністрації Олексія Кулеби.

Згодом Кулеба повідомив: «09.01 інспектором КП «Київблагоустрій» було складено акт про невідповідність виконуваних робіт… Департаментом міського благоустрою було анульовано дану контрольну картку. Також, ми направили листи до відповідних Департаментів щодо виявлених фактів».

Нагадаємо, 27 листопада 2019 року Господарський суд Києва завершив розгляд справи щодо знесення надбудови житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 у Києві.

Судом ухвалено рішення, яким зобов’язано відповідача за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову, що збудована вище восьмого надземного поверху будівлі житлово-офісного комплексу.

Справа «будинку-монстру» на Подолі розглядалася з грудня 2014 року, коли Київська міська рада звернулася до суду Господарського суду Києва із позовом до ТОВ «Пателі Лізинг» про зобов’язання знести надбудовані поверхи, які збудовані з відхиленням від затвердженої (погодженої) проектної документації, за рахунок відповідача.

Нагадаємо також, що в мережі опублікували шокуючі фото надбудови у самому центрі Києва, на вул. Софіївській, 1.

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