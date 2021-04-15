Підлеглі Кличка розповіли, чи планують продовжувати локдаун після 30 квітня

Столична влада готує додаткові правила на великодні і травневі свята

Київська міська державна адміністрація сподівається, що столиця до 30 квітня зможе повернутися в «помаранчеву» зону карантину. Разом з тим місцева влада має намір розробити додаткові правила на великодні та травневі свята. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі «Україна 24», відповідаючи на питання, чи планується в Києві продовжувати жорсткі обмеження після 30 квітня.

За його словами, наразі в місті немає зростання захворюваності, хоча є велика кількість тяжкохворих у лікарнях. Чиновник зазначив, що жорсткий карантин дав можливість стабілізувати ситуацію, пише УНІАН.

«Сподіваюся, що протягом двох тижнів ми зможемо досягти показників, щоб перейти в «помаранчеву» зону», – сказав Поворозник.

При цьому заступник голови КМДА додав, що при будь-якому розвитку ситуації в Києві влада розробить додаткові правила на великодні свята: «Попри те, в якій карантинній зоні ми будемо, будемо точно розробляти правила. Якщо вийдемо 30 квітня з «червоної» зони, то нам ще довго треба буде берегтися, щоб туди знову не потрапити».

Як повідомлялося, 14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

Згідно з документом, до 30 квітня:

освітній процес у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти всіх типів та форм власності здійснюватиметься у дистанційному режимі. Дитячі садочки та заклади позашкільної освіти всіх форм власності – закриті;

призупинено надання соціальних послуг у соціально-реабілітаційних центрах;

КП «Київський метрополітен», КП «Київпастранс», КП «Комунальна служба перевезень», приватні компанії, які обслуговують міські маршрути, а також забезпечують приміське сполучення, – працюватимуть у режимі спеціальних перевезень;

спецперепустки, видані раніше, продовжують діяти. Додатково звертатися до Департаменту транспортної інфраструктури (або іншого суб’єкта, який здійснював видачу) для продовження строку дії перепустки не потрібно;

заклади громадського харчування продовжать працювати тільки навинос чи доставку;

продуктові ярмарки проводити заборонено;

закладам торгівлі рекомендовано забезпечити пріоритетне обслуговування людей похилого віку з 10:00 до 12:00;

заборонено проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів із госпіталізації, крім окремих невідкладних випадків. Також забороняється проведення планових заходів із госпіталізації закладами охорони здоров’я національного рівня, крім надання планової третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за життєвими показами – за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Окрім того, у столиці продовжує діяти низка введених раніше заборон. Зокрема, заборонено роботу закладів культури, торговельно-розважальних центрів, проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших), присутність глядачів на спортивних змаганнях. Заборонено перебувати в громадських місцях, транспорті без вдягнутих захисних масок; перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.