Столична влада розповіла, за які кошти друкувалися «карантинні» спецперепустки

Під час цьогорічного локдауну було надруковго 500 тис. спеціальних перепусток для проїзду у транспорті

Спеціальні перепустки для проїзду у громадському транспорті Києва діють з 5 квітня

Виготовлення спеціальних перепусток для проїду у громадському транспорті Києва оплачувалося коштом благодійників. Про це «Радіо Свобода» повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

Як нагадують у відомстві, спеціальний квиток для перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури запровадили на виконання рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

«Виготовлення вищезазначеного квитка забезпечувалося в рамках надання структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) благодійної допомоги для подолання поширення на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Кошти з міського бюджету на виготовлення спеціальних квитків не використовувалися», – йдеться у відповіді.

За даними КМДА, кількість перепусток визначили «з досвіду попереднього локдауну в 2020 році», коли їх видали 400 тисяч. Цьогоріч департамент видав 500 тисяч перепусток.

«Наразі інформація про додаткову видачу спецперепусток для проїзду у громадському транспорті в Департаменті транспортної інфраструктури відсутня», – йдеться у відповіді.

Як відомо, на час жорстких карантинних обмежень проїзд у громадському транспорті Києва здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.