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    Столична влада розповіла, за які кошти друкувалися «карантинні» спецперепустки

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    Під час цьогорічного локдауну було надруковго 500 тис. спеціальних перепусток для проїзду у транспорті - Столична влада розповіла, за які кошти друкувалися «карантинні» спецперепустки
    Під час цьогорічного локдауну було надруковго 500 тис. спеціальних перепусток для проїзду у транспорті
    Фото: КМДА

    Спеціальні перепустки для проїзду у громадському транспорті Києва діють з 5 квітня

    Виготовлення спеціальних перепусток для проїду у громадському транспорті Києва оплачувалося коштом благодійників. Про це «Радіо Свобода» повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

    Як нагадують у відомстві, спеціальний квиток для перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури запровадили на виконання рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

    «Виготовлення вищезазначеного квитка забезпечувалося в рамках надання структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) благодійної допомоги для подолання поширення на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Кошти з міського бюджету на виготовлення спеціальних квитків не використовувалися», – йдеться у відповіді.

    За даними КМДА, кількість перепусток визначили «з досвіду попереднього локдауну в 2020 році», коли їх видали 400 тисяч. Цьогоріч департамент видав 500 тисяч перепусток.

    «Наразі інформація про додаткову видачу спецперепусток для проїзду у громадському транспорті в Департаменті транспортної інфраструктури відсутня», – йдеться у відповіді.

    Як відомо, на час жорстких карантинних обмежень проїзд у громадському транспорті Києва здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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    Теги: Київ громадський транспорт метро КМДА карантин квиток коронавірус
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