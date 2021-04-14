Продовження локдауну в Києві. Як далі працюватиме транспорт

Спецперепустки для проїду у громадському транспорті почали діяти з 5 квітня

Дію спецперепусток для проїзду продовжено

Спеціальні перепустки на громадський транспорт Києва діятимуть і після 16 квітня. Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

У КМДА зазначили, що термін дії спеціальної перепустки для проїзду у громадському транспорті мав закінчитися 16 квітня. Наразі спецперепустки продовжують діяти й надалі.

Як відомо, на час жорстких карантинних обмежень проїзд у громадському транспорті Києва здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.