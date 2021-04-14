Продовження локдауну в Києві. Як далі працюватиме транспорт
Дію спецперепусток для проїзду продовжено
Спеціальні перепустки на громадський транспорт Києва діятимуть і після 16 квітня. Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.
У КМДА зазначили, що термін дії спеціальної перепустки для проїзду у громадському транспорті мав закінчитися 16 квітня. Наразі спецперепустки продовжують діяти й надалі.
Влада Києва випустила 500 тис. спецперепусток для проїзду у громадському транспорті столиці.
З 13 квітня на трьох станціях столичного метро скорегували роботу вестибюлів, закривши по одному.
Також київський метрополітен на час локдауну збільшив інтервал між поїздами у пікові години.
Повідомлялося, що пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну.
На другому тижні жорстких карантинних обмежень у громадському транспорті столиці спостерігається велике скупчення людей, ні про яке дотримання соціальної дистанції не йдеться
14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.