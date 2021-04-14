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    Продовження локдауну в Києві. Як далі працюватиме транспорт

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    Спецперепустки для проїду у громадському транспорті почали діяти з 5 квітня - Продовження локдауну в Києві. Як далі працюватиме транспорт
    Спецперепустки для проїду у громадському транспорті почали діяти з 5 квітня
    Фото: КМДА

    Дію спецперепусток для проїзду продовжено

    Спеціальні перепустки на громадський транспорт Києва діятимуть і після 16 квітня. Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

    У КМДА зазначили, що термін дії спеціальної перепустки для проїзду у громадському транспорті мав закінчитися 16 квітня. Наразі спецперепустки продовжують діяти й надалі.

    Як відомо, на час жорстких карантинних обмежень проїзд у громадському транспорті Києва здійснюється за спецперепусткою, яка пред’являється разом зі службовим посвідченням.

    Влада Києва випустила 500 тис. спецперепусток для проїзду у громадському транспорті столиці.

    З 13 квітня на трьох станціях столичного метро скорегували роботу вестибюлів, закривши по одному.

    Також київський метрополітен на час локдауну збільшив інтервал між поїздами у пікові години.

    Повідомлялося, що пасажиропотік столичного метро впав у пʼять разів під час локдауну.

    На другому тижні жорстких карантинних обмежень у громадському транспорті столиці спостерігається велике скупчення людей, ні про яке дотримання соціальної дистанції не йдеться

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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    Теги: Київ громадський транспорт КМДА карантин коронавірус
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