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    Закриті школи і транспорт за перепустками: у Києві почався локдаун (список обмежень)

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    Скористатися&nbsp;громадським транспортом з 5 квітня можна буде тільки за спеціальною перепусткою, яку отримують працівники критичної інфраструктури - Закриті школи і транспорт за перепустками: у Києві почався локдаун (список обмежень)
    Скористатися громадським транспортом з 5 квітня можна буде тільки за спеціальною перепусткою, яку отримують працівники критичної інфраструктури

    З 5 квітня в Києві почали діяти більш суворі обмеження карантину через критичну ситуацію з коронавірусом

    У зв’язку зі зростанням захворюваності на коронавірус Київ з 5 квітня запровадив жорсткі карантинні обмеження. У столиці закривають школи та садочки, транспорт працюватиме за спецперепустками пасажирів, а містян мають відправити на дистанційну роботу або у відпустки.

    Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан вже попередив столичних роботодавців про штрафи за порушення карантинних обмежень в офісах, які попри локдаун продовжують функціонувати у повному обсязі.

    Які обмеження діють у Києві з 5 квітня

    З понеділка у столиці, крім обмежень «червоної» зони, діятиме і низка нових:

    • припинено роботу закладів культури;
    • закриті торгово-розважальні центри;
    • заборонено проведення масових заходів, а також релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратів на людину);
    • не допускається присутність глядачів на спортивних змаганнях;
    • заклади громадського харчування працюють тільки на доставку і на винос;
    • перукарні, салони краси працюють за попереднім записом;
    • спортзали і фітнес-центри закриті;
    • підприємства і організації повинні перейти на дистанційну роботу;
    • всі школи і дитячі садки закриті;
    • продуктові ярмарки заборонені;
    • весь громадський транспорт буде працювати за спецперепустками – тільки для працівників критичної інфраструктури.

    Контролювати дотримання карантину будуть Національна та патрульна поліція, київське управління Держспоживслужби, «Муніципальна охорона», управління «Укртрансбезпеки».

    Хто і як може отримати спецперепустку для проїзду в громадському транспорті

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    Скористатися громадським транспортом з 5 квітня можна буде тільки за спеціальною перепусткою, яку отримують працівники критичної інфраструктури – медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники, військовослужбовці. Кількість перепусток обмежена – близько 400 тисяч. Крім пропуску з собою потрібно буде мати документ про посвідчення особи.

    У КМДА зауважили, що кількість наземного транспорту на час локдауну зменшувати не будуть. Метро також працюватиме за звичайним графіком.

    Для отримання спецперепусток на співробітників керівники підприємств і організацій повинні надіслати листа на директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу КМДА. У листі потрібно вказати:

    • назву підприємства;
    • обґрунтування необхідності отримання спецперепусток;
    • обґрунтування кількості спецперепусток із зазначенням штатної чисельності працівників підприємства;
    • реквізити підприємства із зазначенням розташування;
    • контактна особа для отримання спецперепусток із зазначенням номера телефону.

    У спецперепустці для проїзду повинна бути така інформація:

    • назва підприємства або організації;
    • ПІБ і посада людини;
    • мокра печатка підприємства і підпис керівника.

    Перепустки діятимуть до 16 квітня. До слова, КМДА звернулася до поліції через продаж спецперепусток на транспорт.

    Коли закінчиться локдаун у столиці

    Поки що суворі обмеження діятимуть до 16 квітня. Але в КМДА допустили, що продовжать локдаун, якщо епідеміологічна ситуація в місті не покращиться.

    «Ми не можемо спрогнозувати, якою буде ситуація з захворюваністю. Але сподіваємося, що ці три тижні карантину до 16 квітня вже почнуть давати результати, і у нас буде позитивна динаміка в середині квітня. Розірвемо ланцюжок захворюваності і зможемо розглядати варіант ослаблення обмежень», – сказав заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

    Раніше стало відомо, скільки українців підтримують жорсткий карантин. Зазначимо, імунолог радить ввести в Україні локдаун на 3-4 тижні.

    До слова, «Укрзалізниця» відкриває спецрейси до «червоних зон».

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      Теги: Київ громадський транспорт метро школа КМДА карантин транспорт коронавірус
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