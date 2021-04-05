Закриті школи і транспорт за перепустками: у Києві почався локдаун (список обмежень)

Скористатися громадським транспортом з 5 квітня можна буде тільки за спеціальною перепусткою, яку отримують працівники критичної інфраструктури

З 5 квітня в Києві почали діяти більш суворі обмеження карантину через критичну ситуацію з коронавірусом

У зв’язку зі зростанням захворюваності на коронавірус Київ з 5 квітня запровадив жорсткі карантинні обмеження. У столиці закривають школи та садочки, транспорт працюватиме за спецперепустками пасажирів, а містян мають відправити на дистанційну роботу або у відпустки.

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан вже попередив столичних роботодавців про штрафи за порушення карантинних обмежень в офісах, які попри локдаун продовжують функціонувати у повному обсязі.

Які обмеження діють у Києві з 5 квітня

З понеділка у столиці, крім обмежень «червоної» зони, діятиме і низка нових:

припинено роботу закладів культури;

закриті торгово-розважальні центри;

заборонено проведення масових заходів, а також релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратів на людину);

не допускається присутність глядачів на спортивних змаганнях;

заклади громадського харчування працюють тільки на доставку і на винос;

перукарні, салони краси працюють за попереднім записом;

спортзали і фітнес-центри закриті;

підприємства і організації повинні перейти на дистанційну роботу;

всі школи і дитячі садки закриті;

продуктові ярмарки заборонені;

весь громадський транспорт буде працювати за спецперепустками – тільки для працівників критичної інфраструктури.

Контролювати дотримання карантину будуть Національна та патрульна поліція, київське управління Держспоживслужби, «Муніципальна охорона», управління «Укртрансбезпеки».

Хто і як може отримати спецперепустку для проїзду в громадському транспорті

Скористатися громадським транспортом з 5 квітня можна буде тільки за спеціальною перепусткою, яку отримують працівники критичної інфраструктури – медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники, військовослужбовці. Кількість перепусток обмежена – близько 400 тисяч. Крім пропуску з собою потрібно буде мати документ про посвідчення особи.

У КМДА зауважили, що кількість наземного транспорту на час локдауну зменшувати не будуть. Метро також працюватиме за звичайним графіком.

Для отримання спецперепусток на співробітників керівники підприємств і організацій повинні надіслати листа на директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу КМДА. У листі потрібно вказати:

назву підприємства;

обґрунтування необхідності отримання спецперепусток;

обґрунтування кількості спецперепусток із зазначенням штатної чисельності працівників підприємства;

реквізити підприємства із зазначенням розташування;

контактна особа для отримання спецперепусток із зазначенням номера телефону.

У спецперепустці для проїзду повинна бути така інформація:

назва підприємства або організації;

ПІБ і посада людини;

мокра печатка підприємства і підпис керівника.

Перепустки діятимуть до 16 квітня. До слова, КМДА звернулася до поліції через продаж спецперепусток на транспорт.

Коли закінчиться локдаун у столиці

Поки що суворі обмеження діятимуть до 16 квітня. Але в КМДА допустили, що продовжать локдаун, якщо епідеміологічна ситуація в місті не покращиться.

«Ми не можемо спрогнозувати, якою буде ситуація з захворюваністю. Але сподіваємося, що ці три тижні карантину до 16 квітня вже почнуть давати результати, і у нас буде позитивна динаміка в середині квітня. Розірвемо ланцюжок захворюваності і зможемо розглядати варіант ослаблення обмежень», – сказав заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Раніше стало відомо, скільки українців підтримують жорсткий карантин. Зазначимо, імунолог радить ввести в Україні локдаун на 3-4 тижні.

До слова, «Укрзалізниця» відкриває спецрейси до «червоних зон».