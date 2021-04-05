Закриті школи і транспорт за перепустками: у Києві почався локдаун (список обмежень)
З 5 квітня в Києві почали діяти більш суворі обмеження карантину через критичну ситуацію з коронавірусом
У зв’язку зі зростанням захворюваності на коронавірус Київ з 5 квітня запровадив жорсткі карантинні обмеження. У столиці закривають школи та садочки, транспорт працюватиме за спецперепустками пасажирів, а містян мають відправити на дистанційну роботу або у відпустки.
Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан вже попередив столичних роботодавців про штрафи за порушення карантинних обмежень в офісах, які попри локдаун продовжують функціонувати у повному обсязі.
Які обмеження діють у Києві з 5 квітня
З понеділка у столиці, крім обмежень «червоної» зони, діятиме і низка нових:
- припинено роботу закладів культури;
- закриті торгово-розважальні центри;
- заборонено проведення масових заходів, а також релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратів на людину);
- не допускається присутність глядачів на спортивних змаганнях;
- заклади громадського харчування працюють тільки на доставку і на винос;
- перукарні, салони краси працюють за попереднім записом;
- спортзали і фітнес-центри закриті;
- підприємства і організації повинні перейти на дистанційну роботу;
- всі школи і дитячі садки закриті;
- продуктові ярмарки заборонені;
- весь громадський транспорт буде працювати за спецперепустками – тільки для працівників критичної інфраструктури.
Контролювати дотримання карантину будуть Національна та патрульна поліція, київське управління Держспоживслужби, «Муніципальна охорона», управління «Укртрансбезпеки».
Хто і як може отримати спецперепустку для проїзду в громадському транспорті
Скористатися громадським транспортом з 5 квітня можна буде тільки за спеціальною перепусткою, яку отримують працівники критичної інфраструктури – медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники, військовослужбовці. Кількість перепусток обмежена – близько 400 тисяч. Крім пропуску з собою потрібно буде мати документ про посвідчення особи.
У КМДА зауважили, що кількість наземного транспорту на час локдауну зменшувати не будуть. Метро також працюватиме за звичайним графіком.
Для отримання спецперепусток на співробітників керівники підприємств і організацій повинні надіслати листа на директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу КМДА. У листі потрібно вказати:
- назву підприємства;
- обґрунтування необхідності отримання спецперепусток;
- обґрунтування кількості спецперепусток із зазначенням штатної чисельності працівників підприємства;
- реквізити підприємства із зазначенням розташування;
- контактна особа для отримання спецперепусток із зазначенням номера телефону.
У спецперепустці для проїзду повинна бути така інформація:
- назва підприємства або організації;
- ПІБ і посада людини;
- мокра печатка підприємства і підпис керівника.
Перепустки діятимуть до 16 квітня. До слова, КМДА звернулася до поліції через продаж спецперепусток на транспорт.
Коли закінчиться локдаун у столиці
Поки що суворі обмеження діятимуть до 16 квітня. Але в КМДА допустили, що продовжать локдаун, якщо епідеміологічна ситуація в місті не покращиться.
«Ми не можемо спрогнозувати, якою буде ситуація з захворюваністю. Але сподіваємося, що ці три тижні карантину до 16 квітня вже почнуть давати результати, і у нас буде позитивна динаміка в середині квітня. Розірвемо ланцюжок захворюваності і зможемо розглядати варіант ослаблення обмежень», – сказав заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.
Раніше стало відомо, скільки українців підтримують жорсткий карантин. Зазначимо, імунолог радить ввести в Україні локдаун на 3-4 тижні.
До слова, «Укрзалізниця» відкриває спецрейси до «червоних зон».