Жорсткий локдаун у Києві. Оприлюднено рішення комісії

Київ потрапив до «червоної» карантинної зони 19 березня, а з 5 квітня у місті жорсткий локдаун

14 квітня ухвалено рішення про продовження локдауну у столиці

Запроваджені в Києві суворі протиепідемічні обмеження діятимуть до 30 квітня. Київська міська державна адміністрація опублікувала відповідний протокол Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА № 34 від 14 квітня.

Так, згідно з документом, до 30 квітня:

освітній процес у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти всіх типів та форм власності здійснюватиметься у дистанційному режимі. Дитячі садочки та заклади позашкільної освіти всіх форм власності – закриті;

призупинено надання соціальних послуг у соціально-реабілітаційних центрах;

КП «Київський метрополітен», КП «Київпастранс», КП «Комунальна служба перевезень», приватні компанії, які обслуговують міські маршрути, а також забезпечують приміське сполучення, – працюватимуть у режимі спеціальних перевезень;

спецперепустки, видані раніше, продовжують діяти. Додатково звертатися до Департаменту транспортної інфраструктури (або іншого суб’єкта, який здійснював видачу) для продовження строку дії перепустки не потрібно;

заклади громадського харчування продовжать працювати тільки навинос чи доставку;

продуктові ярмарки проводити заборонено;

закладам торгівлі рекомендовано забезпечити пріоритетне обслуговування людей похилого віку з 10:00 до 12:00;

заборонено проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових заходів із госпіталізації, крім окремих невідкладних випадків. Також забороняється проведення планових заходів із госпіталізації закладами охорони здоров’я національного рівня, крім надання планової третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги за життєвими показами – за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Окрім того, у столиці продовжує діяти низка введених раніше заборон. Зокрема, заборонено роботу закладів культури, торговельно-розважальних центрів, проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших), присутність глядачів на спортивних змаганнях. Заборонено перебувати в громадських місцях, транспорті без вдягнутих захисних масок; перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.

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Нагадуємо також, що у приміщеннях столичних Центрів надання адміністративних послуг наразі надають лише надзвичайно важливі послуги.

КК «Центр комунального сервісу» (ЦКС) надає усі послуги дистанційно.

Як повідомлялося, 14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.