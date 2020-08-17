Підпал авто «Схем»: стало відомо про зустріч Авакова off the record



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Силовики провели зустріч з головним редактором Київського бюро «Радіо Свобода» Інною Кузнецовою Фото: Ярослав Тракало, Facebook

У МВС пообіцяли, що «розслідування таких справ буде максимально об’єктивним та відкритим для суспільства»

Міністерство внутрішніх справ України обіцяє об’єктивне і відкрите для суспільства розслідування підпалу автомобіля програми «Схеми: корупція в деталях».

Про повідомив у Facebook тимчасово виконуючий обов’язки речника МВС Ярослав Тракало.

«Сьогодні, за ініціативи міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, відбулася зустріч з головним редактором Київського бюро «Радіо Свобода» Інною Кузнецовою. Були присутні голова Національної поліції Ігор Клименко, представники Головного слідчого управління та Департаменту карного розшуку Нацполіції», – зазначив він.

Під час зустрічі сторони також обговорили стан розслідування кримінального провадження за фактом виявлення журналістом «Схеми: корупція в деталях» Михайлом Ткачем можливих ознак стеження у його оселі.

«Розслідування таких справ буде максимально об’єктивним та відкритим для суспільства», – написав речник МВС.

Зазначається, що зустріч пройшла у форматі off the record. Слідство триває.

Як відомо, поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі автомобіля знімальної групи програми «Схеми». Подія кваліфікована як умисне знищення.

Нагадаємо, минулого тижня під Києвом невідомі спалили автомобіль програми «Схеми». За словами журналіста, останній матеріал, який знімали за допомогою цієї автівки – «Королі доріг», - про перших осіб держави, які порушують ПДР.

В Офісі президента вже відреагували на цю подію. Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вважає, що «за роки діяльності у програми зʼявилися вороги, щодо яких були зняті розслідування».

Нагадаємо, «Схеми» розповідали, що президентський кортеж президента Зеленського регулярно порушує правила дорожнього руху, коли їде додому або в приватних справах.