Підпал автівки «Схем»: поліція затримала підозрюваного (фото)



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Затриманий підозрюваний у підпалі автівки «Схем» Фото: Антон Геращенко, Facebook

Правоохоронці шукають замовників злочину

Сьогодні, 26 серпня, зранку поліція затримала чоловіка, який підозрюється у підпалі автомобіля програми журналістських розслідувань «Схеми».

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у соцмережі.

«Поліція затримала у порядку ст. 208 КПК мешканця Луганщини, який обґрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів Схеми: корупція в деталях - RFERL Радіо Свобода. Вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази. Тривають обшуки», - написав він у твітері.

Заступник глави МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що «ще двоє підозрюваних у співучасті в цьому злочині встановлені і будуть оголошені в розшук».

Всім трьом буде пред'явлено звинувачення за статтею 194 Кримінального кодексу (умисне знищення чужого майна).

На думку слідства, троє підозрюваних є виконавцями злочину.

«Поліція і прокуратура продовжує пошук замовників цього нахабного злочину», - додав Геращенко.

Нагадаємо, вночі 17 серпня під Києвом невідомі спалили автомобіль програми «Схеми». За словами журналіста, останній матеріал, який знімали за допомогою цієї автівки – «Королі доріг», - про перших осіб держави, які порушують ПДР.

В Офісі президента відреагували на цю подію. Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вважає, що «за роки діяльності у програми зʼявилися вороги, щодо яких були зняті розслідування».

Нагадаємо, «Схеми» розповідали, що президентський кортеж президента Зеленського регулярно порушує правила дорожнього руху, коли їде додому або в приватних справах.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі автомобіля знімальної групи програми «Схеми». Подія кваліфікована як умисне знищення.

Згодом у мережі з'явилося відео підпалу автомобіля проєкту «Схеми».