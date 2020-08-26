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    Підпал автівки «Схем»: поліція затримала підозрюваного (фото)

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    Затриманий підозрюваний у підпалі автівки &laquo;Схем&raquo; - Підпал автівки «Схем»: поліція затримала підозрюваного (фото)
    Затриманий підозрюваний у підпалі автівки «Схем»
    Фото: Антон Геращенко, Facebook

    Правоохоронці шукають замовників злочину

    Сьогодні, 26 серпня, зранку поліція затримала чоловіка, який підозрюється у підпалі автомобіля програми журналістських розслідувань «Схеми».

    Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у соцмережі.

    «Поліція затримала у порядку ст. 208 КПК мешканця Луганщини, який обґрунтовано підозрюється у підпалі авто журналістів Схеми: корупція в деталях - RFERL Радіо Свобода. Вилучено одяг зловмисників, запалювальні шашки, інші докази. Тривають обшуки», - написав він у твітері.

    Заступник глави МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що «ще двоє підозрюваних у співучасті в цьому злочині встановлені і будуть оголошені в розшук».

    Всім трьом буде пред'явлено звинувачення за статтею 194 Кримінального кодексу (умисне знищення чужого майна).

    На думку слідства, троє підозрюваних є виконавцями злочину.

    «Поліція і прокуратура продовжує пошук замовників цього нахабного злочину», - додав Геращенко.

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    Підпал автівки «Схем»: поліція затримала підозрюваного (фото)
    Підпал автівки «Схем»: поліція затримала підозрюваного (фото)
    Підпал автівки «Схем»: поліція затримала підозрюваного (фото)
    Підпал автівки «Схем»: поліція затримала підозрюваного (фото)

    Нагадаємо, вночі 17 серпня під Києвом невідомі спалили автомобіль програми «Схеми». За словами журналіста, останній матеріал, який знімали за допомогою цієї автівки – «Королі доріг», - про перших осіб держави, які порушують ПДР. 

    В Офісі президента відреагували на цю подію. Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель вважає, що «за роки діяльності у програми зʼявилися вороги, щодо яких були зняті розслідування».

    Нагадаємо, «Схеми» розповідали, що президентський кортеж президента Зеленського регулярно порушує правила дорожнього руху, коли їде додому або в приватних справах.

    Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі автомобіля знімальної групи програми «Схеми». Подія кваліфікована як умисне знищення.

    Згодом у мережі з'явилося відео підпалу автомобіля проєкту «Схеми».

    Національна поліція України пожежа ЗМІ кримінал Арсен Аваков Антон Геращенко Київщина автомобіль журналіст злочин злочинець
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