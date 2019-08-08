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    Як просувається ремонт моста Метро через Русанівську протоку (фото, відео)

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    Ремонт моста Метро через Русанівську протоку - Як просувається ремонт моста Метро через Русанівську протоку (фото, відео)
    Ремонт моста Метро через Русанівську протоку
    Фото: Павло Авдокушин, Facebook

    Дорожники готуються до заливання моноліт-плити

    У Києві тривають ремонтні роботи на мосту Метро через Русанівську протоку. Ремонт проїжджої частини мосту в напрямку центру Києва було завершено у липні, зараз ведуться роботи на другій стороні.

    Як повідомив блогер Павло Авдокушин, який днями побував на мосту, наразі дорожники готуються до заливання моноліт-плити.

    «На середній балці моста завершені демонтажні роботи по монолітній плиті. Дві ділянки готові до заливки нової плити. Ще на кількох робиться арматурна решітка. Розпочато відновлення тротуарних блоків на межі з лінією метро. Продовжуються зовнішні відновлювальні роботи на балках моста», - розповів він на своїй сторінці у Facebook.

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    Як просувається ремонт моста Метро через Русанівську протоку (фото, відео)
    Як просувається ремонт моста Метро через Русанівську протоку (фото, відео)
    Як просувається ремонт моста Метро через Русанівську протоку (фото, відео)
    Як просувається ремонт моста Метро через Русанівську протоку (фото, відео)
    Як просувається ремонт моста Метро через Русанівську протоку (фото, відео)
    Як просувається ремонт моста Метро через Русанівську протоку (фото, відео)
    Як просувається ремонт моста Метро через Русанівську протоку (фото, відео)
    Фото: Павло Авдокушин, Facebook

    Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, міст Метро через Русанівську протоку оновлять до кінця цього року.

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