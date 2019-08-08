Як просувається ремонт моста Метро через Русанівську протоку (фото, відео)



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Ремонт моста Метро через Русанівську протоку Фото: Павло Авдокушин, Facebook

Дорожники готуються до заливання моноліт-плити

У Києві тривають ремонтні роботи на мосту Метро через Русанівську протоку. Ремонт проїжджої частини мосту в напрямку центру Києва було завершено у липні, зараз ведуться роботи на другій стороні.

Як повідомив блогер Павло Авдокушин, який днями побував на мосту, наразі дорожники готуються до заливання моноліт-плити.

«На середній балці моста завершені демонтажні роботи по монолітній плиті. Дві ділянки готові до заливки нової плити. Ще на кількох робиться арматурна решітка. Розпочато відновлення тротуарних блоків на межі з лінією метро. Продовжуються зовнішні відновлювальні роботи на балках моста», - розповів він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, міст Метро через Русанівську протоку оновлять до кінця цього року.