Кличко закликав киян не боятися ходити через міст на Труханів острів, де стався обвал



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На пішохідному мосту на Труханів острів на опорі №3 впали залізобетонні конструкції

За словами мера Києва, фахівці обстежують місце пошкодження на пішохідному мосту

Мер Києва Віталій Кличко запевнив жителів столиці, що пішохідний міст на Труханів острів – безпечний для пішоходів.

Про це він заявив на каналі «112 Україна», коментуючи ситуацію з обвалом залізобетонної плити-противажеля на одній з опор мосту.

«Загрози для людей, які ходять пішохідним мостом на Труханів острів, немає. Хвилюватися не потрібно», - сказав Кличко, якого цитує пресслужба політика.

Він повідомив, що фахівці обстежують місце пошкодження і дадуть оперативні висновки щодо відновлення конструкції.

Мер Києва нагадав, що в столиці на сьогодні 75 мостів в передаварійному стані, три – в аварійному. І наголосив, що в оновлення застарілої інфраструктури міста гроші не вкладали десятиліттями. Тому наразі міська влада ремонтує об'єкти, що найбільше цього потребують.

Так, ремонтні роботи тривають на мосту через Русанівську протоку, на Південному мосту, до кінця року планують завершити будівництво Шулявського шляхопроводу, триває будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. У планах – до кінця 2020 року відкрити автосполучення цим мостом.

Нагадаємо, у п'ятницю, 2 серпня, обвалилася частина Пішохідного моста, який з'єднує правий берег і Труханів острів. Бетонні блоки впали в воду і на насип. На місце прибули рятувальники і слідчо-оперативна група. Постраждалих немає.

На місці працювали рятувальники і поліція, які оглянули місце обвалу. Міст залишається відкритим для людей.

У корпорації «Київавтодор» повідомили, що на мосту проводять додаткові обстеження.

За результатами огляду виявлено, що відбулося падіння залізобетонних конструкцій (противажелів) на опорі № 3 (прогін 2-3, не судноплавний).