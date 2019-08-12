  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Відкрито для проїзду оновлену частину проспекту Бандери (фото)

    • Розсилка
    Дорожники оновили&nbsp;піщано-щебеневу подушку і систему дощової каналізації, встелили полімерну сітку, вклали 2 шари асфальту&nbsp; - Відкрито для проїзду оновлену частину проспекту Бандери (фото)
    Дорожники оновили піщано-щебеневу подушку і систему дощової каналізації, встелили полімерну сітку, вклали 2 шари асфальту 
    Фото: Київавтодор

    Дорожники взялися ремонтувати другу частину магістралі

    У суботу, 10 серпня, на проспекті Бандери запустили рух по оновленій частині магістралі на ділянці між просп. Героїв Сталінграда і вул. Богатирською (у напрямку станції метро «Почайна»). Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «Ми оновили піщано-щебеневу подушку і систему дощової каналізації, встелили полімерну сітку, вклали 2 шари асфальту (верхній третій - стелитимемо уже навесні наступного року). Вздовж проспекту уже встановлені нові опори освітлення. Незабаром включимо сучасне ЛЕД-освітлення», - розповіли дорожники.

    Нині вони взялись за іншу сторону проспекту.

    Заїзд до торгових центрів організовано з вул. Вербової.

    Читайте також

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Відкрито для проїзду оновлену частину проспекту Бандери (фото)
    Відкрито для проїзду оновлену частину проспекту Бандери (фото)

    Нагадаємо, з 14 липня на проспекті Бандери в Києві розпочався капітальний ремонт дорожнього покриття на ділянці між просп. Героїв Сталінграда і вул. Богатирською (у напрямку станції метро «Почайна»).

    Минулого тижня мер Києва Віталій Кличко показав, як ремонтують проспект Бандери. «Тривають роботи, зокрема, і на такому великому об’єкті, як проспект Степана Бандери. Дорожники працюють цілодобово, бо це важлива транспортна артерія столиці», - розповів столичний голова.

    Читайте також
    Київ дороги ремонт Київавтодор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ