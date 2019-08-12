Відкрито для проїзду оновлену частину проспекту Бандери (фото)



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Дорожники оновили піщано-щебеневу подушку і систему дощової каналізації, встелили полімерну сітку, вклали 2 шари асфальту Фото: Київавтодор

Дорожники взялися ремонтувати другу частину магістралі

У суботу, 10 серпня, на проспекті Бандери запустили рух по оновленій частині магістралі на ділянці між просп. Героїв Сталінграда і вул. Богатирською (у напрямку станції метро «Почайна»). Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«Ми оновили піщано-щебеневу подушку і систему дощової каналізації, встелили полімерну сітку, вклали 2 шари асфальту (верхній третій - стелитимемо уже навесні наступного року). Вздовж проспекту уже встановлені нові опори освітлення. Незабаром включимо сучасне ЛЕД-освітлення», - розповіли дорожники.

Нині вони взялись за іншу сторону проспекту.

Заїзд до торгових центрів організовано з вул. Вербової.

Нагадаємо, з 14 липня на проспекті Бандери в Києві розпочався капітальний ремонт дорожнього покриття на ділянці між просп. Героїв Сталінграда і вул. Богатирською (у напрямку станції метро «Почайна»).

Минулого тижня мер Києва Віталій Кличко показав, як ремонтують проспект Бандери. «Тривають роботи, зокрема, і на такому великому об’єкті, як проспект Степана Бандери. Дорожники працюють цілодобово, бо це важлива транспортна артерія столиці», - розповів столичний голова.