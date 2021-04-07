Після кількаденної перерви Київська область відновлює вакцинацію

Чотири дні поспіль в регіоні не було зроблено жодного щеплення – закінчилась вакцина

Додаткові пʼять тисяч доз вакцин AstraZeneca/Covishield доставлено в лікарні Київщини. Про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

Відповідне рішення було прийнято, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я №629 від 5 квітня.

Зазначимо, що першу поставку вакцин AstraZeneca/Covishield у кількості 16 600 доз на Київщині вже використали. Відтак щеплення отримали 16 599 жителів, а ще одну дозу довелось утилізувати.

Завдяки отриманню додаткових доз кампанію з імунізації в області відновлять. Щеплення проти Covid-19 у Київській області й далі проводитимуть мобільні бригади. Паралельно продовжать роботу й 48 стаціонарних пунктів щеплень.

Як повідомлялося раніше, з 3 по 7 квітня в Київській області не було зроблено жодного щеплення. Останній раз щеплення робилися 2 квітня, було вакциновано 270 чоловік.