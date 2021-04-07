Київська область припинила робити щеплення

Чотири дні поспіль в регіоні не з'явилося жодного нового вакцинованого

У Київській області практично припинилася вакцинація від коронавірусу: вже четверту добу в регіоні не роблять жодного щеплення.

Про це свідчать дані, оприлюднені міністром охорони здоров'я Максимом Степановим у Facebook.

Так, у Київській області не роблять щеплення від Covid-19 з пʼятниці, 2 квітня. Тоді на Київщині вакцинували 270 чоловік. Всього в області вакциновано 16 599 осіб першою дозою з початку кампанії. Це четвертий результат по країні після Києва (27 158), Дніпропетровської (23 079) і Львівської (17 873) областей.

У цілому за добу ситуація зі щепленнями по регіонах така:

Київ – 1819 щеплень;

Вінницька область – 610;

Волинська область – 510;

Дніпропетровська область – 1170;

Донецька область – 540;

Житомирська область – 630;

Закарпатська – 420;

Запорізька область – 870;

Івано-Франківська область – 627;

Київська область – 0;

Кіровоградська область – 610;

Луганська область – 430;

Львівська область – 1349;

Миколаївська область – 680;

Одеська область – 580;

Полтавська область – 830;

Рівненська область – 580;

Сумська область – 270;

Тернопільська область – 620;

Харківська область – 560;

Херсонська область – 40;

Хмельницька область –– 990;

Черкаська область – 300;

Чернівецька область – 400;

Чернігівська область – 150

З початку кампанії вакцинували першою дозою 320 263 людини, ще двоє українців отримали дві дози.

Як повідомлялося раніше, з 24 березня, на території Київської області оголошено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.