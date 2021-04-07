Київська область припинила робити щеплення
Чотири дні поспіль в регіоні не з'явилося жодного нового вакцинованого
У Київській області практично припинилася вакцинація від коронавірусу: вже четверту добу в регіоні не роблять жодного щеплення.
Про це свідчать дані, оприлюднені міністром охорони здоров'я Максимом Степановим у Facebook.
Так, у Київській області не роблять щеплення від Covid-19 з пʼятниці, 2 квітня. Тоді на Київщині вакцинували 270 чоловік. Всього в області вакциновано 16 599 осіб першою дозою з початку кампанії. Це четвертий результат по країні після Києва (27 158), Дніпропетровської (23 079) і Львівської (17 873) областей.
- У цілому за добу ситуація зі щепленнями по регіонах така:
- Київ – 1819 щеплень;
- Вінницька область – 610;
- Волинська область – 510;
- Дніпропетровська область – 1170;
- Донецька область – 540;
- Житомирська область – 630;
- Закарпатська – 420;
- Запорізька область – 870;
- Івано-Франківська область – 627;
- Київська область – 0;
- Кіровоградська область – 610;
- Луганська область – 430;
- Львівська область – 1349;
- Миколаївська область – 680;
- Одеська область – 580;
- Полтавська область – 830;
- Рівненська область – 580;
- Сумська область – 270;
- Тернопільська область – 620;
- Харківська область – 560;
- Херсонська область – 40;
- Хмельницька область –– 990;
- Черкаська область – 300;
- Чернівецька область – 400;
- Чернігівська область – 150
З початку кампанії вакцинували першою дозою 320 263 людини, ще двоє українців отримали дві дози.
Як повідомлялося раніше, з 24 березня, на території Київської області оголошено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.
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