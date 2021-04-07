  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Київська область припинила робити щеплення

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Останні щеплення в столичній області робили ще 2 березня - Київська область припинила робити щеплення
    Останні щеплення в столичній області робили ще 2 березня

    Чотири дні поспіль в регіоні не з'явилося жодного нового вакцинованого

    У Київській області практично припинилася вакцинація від коронавірусу: вже четверту добу в регіоні не роблять жодного щеплення.

    Про це свідчать дані, оприлюднені міністром охорони здоров'я Максимом Степановим у Facebook.

    Так, у Київській області не роблять щеплення від Covid-19 з пʼятниці, 2 квітня. Тоді на Київщині вакцинували 270 чоловік. Всього в області вакциновано 16 599 осіб першою дозою з початку кампанії. Це четвертий результат по країні після Києва (27 158), Дніпропетровської (23 079) і Львівської (17 873) областей.

    • У цілому за добу ситуація зі щепленнями по регіонах така:
    • Київ – 1819 щеплень;
    • Вінницька область – 610;
    • Волинська область – 510;
    • Дніпропетровська область – 1170;
    • Донецька область – 540;
    • Житомирська область – 630;
    • Закарпатська – 420;
    • Запорізька область – 870;
    • Івано-Франківська область – 627;
    • Київська область – 0;
    • Кіровоградська область – 610;
    • Луганська область – 430;
    • Львівська область – 1349;
    • Миколаївська область – 680;
    • Одеська область – 580;
    • Полтавська область – 830;
    • Рівненська область – 580;
    • Сумська область – 270;
    • Тернопільська область – 620;
    • Харківська область – 560;
    • Херсонська область – 40;
    • Хмельницька область –– 990;
    • Черкаська область – 300;
    • Чернівецька область – 400;
    • Чернігівська область – 150

    З початку кампанії вакцинували першою дозою 320 263 людини, ще двоє українців отримали дві дози.

    Як повідомлялося раніше, з 24 березня, на території Київської області оголошено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    Читайте також:

    Теги: місцева влада Київщина щеплення вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies