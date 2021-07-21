Після локдаунів туристи хлинули в Київ: з яких країн їдуть найбільше

Із початку року туристичний збір у Києві склав 22,5 млн грн

Із початку 2021 року Київ відвідали 308 тисяч іноземних туристів. А кількість внутрішніх туристів, за оцінками туристичних організацій, склала понад 500 тисяч осіб. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

За даними Держприкордонслужби, найбільше іноземних туристів приїхало:

зі США – 26 576 осіб,

Ізраїлю – 22 684 осіб,

Туреччини – 21 057 туристів.

«До списку країн, звідки прибуло найбільше туристів, увійшли також Німеччина, Білорусь, Саудівська Аравія, Азербайджан, Велика Британія, Грузія та Індія», – зазначила Хонда.

За її словами, розвиток туризму після пандемії стане для Києва одним із головних пріоритетів. Для підвищення туристичної привабливості у місті зараз реалізовується низка важливих проєктів. Зокрема, нещодавно в Києві почала свою роботу «Академія гостинності» для підготовки добровільних помічників у галузі туризму. Крім того, у столиці створять інклюзивний туристичний маршрут, до якого увійдуть видатні пам’ятки.

Хонда також додала, що з початку року туристичний збір склав 22,5 млн грн.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я планує посилити контроль при перетині держкордону. Самоізоляцію для невакцинованих мандрівників можуть запровадити через стрімке поширення у світі штаму коронвірусу «Дельта».

Рада Європейського союзу нещодавно оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволено громадянам, які здійснили повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це препарати Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень Covid-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч осіб.