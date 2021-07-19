Польща запровадила нові вимоги для авіатуристів: що треба знати українцям

Відтепер мандрівникам необхідно попередньо заповнювати обов'язковий формуляр

Польща нагадує, що її уряд з 17 липня ввів обов’язкове заповнення формуляра (карта місцезнаходження мандрівника, eKLP) для туристів, які в'їжджають на територію країни за допомогою авіатранспорту. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Електронний формуляр – міжнародний документ, який вводять в разі епідемічного ризику.

Заповнити цей документ можна до поїздки, під час поїздки або безпосередньо в аеропорту.

У Karta Lokalizacji Podróżnego потрібно вказати:

країна, звідки почалося подорож;

номер рейсу, дата прибуття, ім'я та прізвище;

номер PESEL, або документ, що засвідчує особу (ID-карта або паспорт);

контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

адреси всіх місць, де турист збирається зупинитися в Польщі протягом перших 14 днів перебування (наприклад, готель, будинок, курорт);

інформацію про довідку про вакцинацію, або негативний результат тесту на коронавірус.

Формуляр для заповнення надійде на електронну пошту, вказану під час реєстрації на платформі.

Один громадянин може заповнити анкету для кількох людей тільки за умови, якщо вони весь час будуть знаходитися разом. Наприклад, якщо це подорож з сім'єю.

Карта допоможе обмежити швидке поширення коронавірусу і дозволить швидко зв'язатися з людьми, які подорожували разом з інфікованим туристом, уточнюється на сайті уряду.