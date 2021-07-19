Україна планує ввести самоізоляцію для невакцинованих мандрівників

МОЗ пропонує ввести обов’язкову самоізоляцію для усіх невакцинованих осіб, що приїжджатимуть до України

Міністерство охорони здоров’я планує посилити контроль при перетині держкордону. Самоізоляцію для невакцинованих мандрівників можуть ввести через стрімке поширення у світі штаму коронвірусу «Дельта». Про це йдеться у повідомленні Офісу президента України.

Згідно зі словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, МОЗ пропонує ввести обов’язкову самоізоляцію для невакцинованих осіб, які приїжджатимуть до України. Запобіжний захід триватиме протягом 14 днів, або ж 7 днів, якщо після першого тижня ізольована особа отримає негативний ПЛР-тест.

«Українці до 18 років та особи, що виїхали з країни до набрання постановою чинності, звільнятимуться від самоізоляції», – відзначає пресслужба президента.

Міністр охорони здоров’я повідомив, що вперше за кілька місяців зросла кількість нових виявлених хворих на Covid-19. Зокрема, за минулий тиждень було зафіксовано 3460 нових захворілих, що на 253 більше, ніж за попередній період.

Також нагадаємо, що Франція посилить правила в'їзду для нещеплених туристів з деяких країн.

Крім того, Польща запровадила нові вимоги для авіатуристів. Вони стосуються й українців.

До слова, ось наприклад в Ізраїлі порушників самоізоляції чекатиме кримінальна відповідальність. Нагадаємо, відновити індивідуальний туризм в Ізраїлі спочатку планували 1 липня, але потім дату перенесли на серпень.

Тим часом Єгипет хоче запровадити платну вакцинацію для українців.

Аа минулого тижня Маврикій відкрив кордони для вакцинованих туристів.

Зазначимо, у ковід-сертифікатах сталися зміни: встановлено термін дії документа.

Рада Європейського союзу нещодавно оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволено громадянам, які здійснили повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це препарати Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень Covid-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч осіб.







