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    Літо в Україні. Для туристів створили видовищний ролик (відео)

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    Олешківські піски&nbsp;&ndash;&nbsp;це друга найбільша пустеля у Європі, яка займає площу близько 1600 квадратних кілометрів - Літо в Україні. Для туристів створили видовищний ролик (відео)
    Олешківські піски – це друга найбільша пустеля у Європі, яка займає площу близько 1600 квадратних кілометрів
    Фото: з відкритих джерел

    Відео пропонує гостям відвідати мальовничі куточки України: від Карпат до Азовського моря

    На офіційній сторінці України у Фейсбуці вийшов англійською мовою проморолик для туристів, у якому запрошують влітку відвідати Україну. Про це інформує Ukraine UA.

    «Якщо ви хочете чудово провести канікули, відвідайте Україну. Тут для кожного є щось особливе», – йдеться у повідомленні.

    Відео пропонує гостям відвідати Карпати, узбережжя Чорного та Азовського морів, Олешківські піски, відкрити для себе місцеву кухню та величні історичні пам'ятки.

    Додамо, що на Прикарпатті оберуть блогерів для участі у безкоштовному турі від проєкту «52 стилі життя в Карпатах: відродження традиційних культур праці». Реєстрація триватиме до кінця серпня.

    Нагадаємо, що посли держав Європейського союзу схвалили оновлений список країн, для яких скасовують пов’язане з пандемією Covid-19 обмеження на поїздки.

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    Теги: Чорне море туризм Азовське море Україна Карпати (гори)
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    Літо в Україні. Для туристів створили видовищний ролик (відео)